Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

Marc-André Lemieux La Presse

La nouveauté : La drag en moi

Les émissions de transformation vous manquent ? Cette adaptation québécoise de Dragnificient, un format du réseau américain TLC, poursuit cette tradition, mais cette fois, avec trois drag queens aux commandes. Rita Baga, qui n’a plus besoin de présentation, anime la série de 13 épisodes avec Pétula Claque, une maquilleuse professionnelle, et Sasha Baga, une styliste et coiffeuse. La première demi-heure présente la métamorphose de Sophie, une prof de 48 ans qui porte la même coupe de cheveux depuis l’école secondaire. Le moment le plus drôle de l’émission survient quand Rita Baga, en voyant l’entière garde-robe de Sophie, demande : « Ça, c’est les pyjamas qu’on regarde ? »

Crave (Un nouvel épisode tous les dimanches)

Le retour : Trois fois par jour & vous

PHOTO FOURNIE PAR ZESTE Trois fois par jour & vous

Deuxième saison, mais même cuisine immaculée pour Marilou. Au cours des prochains mois, l’animatrice et entrepreneure recevra un autre groupe d’artistes gourmands, comme Brigitte Boisjoli, Sébastien Benoit, Simon Boulerice, Chantal Fontaine, Mathieu Baron, Jean-Philippe Dion, Émily Bégin, Martin Juneau, Cynthia Wu-Maheux et Benoît McGinnis. Dans la bande-annonce des nouveaux épisodes, mise en ligne en juillet, Isabelle Racicot parle d’« orgasme culinaire » qu’elle ressent parfois en mangeant, et Hélène Bourgeois-Leclerc s’extasie devant l’idée d’une « raclette brunch ». On souligne également plusieurs gros plans de salades, de tartares, de tacos, de biscuits, de gâteaux et d’œufs bénédictine, qui mettent particulièrement l’eau à la bouche.

Zeste, dès mercredi à 19 h

En rattrapage : Le porteur

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Le porteur

Présentée l’hiver dernier en version originale anglaise sur CBC, cette ambitieuse série canadienne dévoile un pan méconnu de notre histoire : les porteurs noirs dans les trains de Montréal au début du XXe siècle, qui avaient la tâche de répondre aux moindres besoins des passagers tout au long du voyage, notamment en portant les bagages, repassant les vêtements, cirant les chaussures, préparant les lits et servant les repas. Découpé en huit épisodes d’une heure, ce drame vise à recadrer l’histoire des Noirs canadiens, trop souvent occultée. L’action est située au cœur du quartier Saint-Antoine, aujourd’hui appelé La Petite-Bourgogne, dans l’arrondissement du Sud-Ouest.

ICI Tou.tv Extra

La valeur sûre : Le cœur a ses raisons

PHOTO ARMAND TROTTIER, ARCHIVES LA PRESSE Anne Dorval et Marc Labrèche, inoubliables dans Le cœur a ses raisons

L’été est probablement le seul moment de l’année où l’on peut se permettre de revisiter de vieilles séries, parce qu’aussitôt que l’automne arrive, le nombre de nouveautés est tellement grand qu’on n’a plus de temps pour rien d’autre. Voilà pourquoi on prend autant de plaisir à replonger dans l’univers follement décalé du Cœur a ses raisons. Plus de 15 ans plus tard, cette parodie de soap américain signée Marc Brunet fait encore effet, grâce entre autres aux performances de Marc Labrèche et d’Anne Dorval. Cette semaine, Criquette révèle à Brett qu’elle attend un enfant, et Ashley découvre subtilement que Brad est celui qui avait enterré son frère Brett vivant. Rien de moins.

Unis TV, dimanche à 21 h 30