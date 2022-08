(Toronto) La cheffe d’antenne chevronnée Lisa LaFlamme dit avoir été « prise au dépourvu » lorsque Bell Media a mis fin à son contrat avec CTV National News après 35 ans.

La Presse Canadienne

Selon l’entreprise, il s’agit d’une « décision d’affaires » qui fera évoluer le rôle de chef d’antenne dans « une direction différente » avec une nouvelle personne à la barre.

Lisa LaFlamme a révélé cette décision dans une vidéo sur les réseaux sociaux, disant être encore sous le choc et triste à l’égard de cette annonce qui lui a été faite en juin, mais dont elle ne pouvait pas parler avant aujourd’hui.

Dans sa vidéo sur les réseaux sociaux, elle a remercié les téléspectateurs et ses collègues pour leur « soutien indéfectible » tout en reconnaissant qu’il s’agissait probablement de son départ officiel de CTV.

Dans une déclaration écrite, elle souligne ses « 35 ans de service — de journalisme — de travail auquel j’ai consacré ma vie », qui sont maintenant terminés. « À 58 ans, je pensais avoir plus de temps pour vous rapporter les évènements qui ont un impact sur notre vie, comme je le fais depuis des décennies », dit-elle.

« C’est avec humilité que je laisse derrière moi les gens qui m’ont fait confiance pour raconter leurs histoires », poursuit-elle.

Dans une annonce distincte, Bell Media indique qu’Omar Sachedina remplacera Mme LaFlamme à partir du 5 septembre. M. Sachedina, qui a rejoint le réseau en 2009, est le correspondant aux affaires nationales de CTV News.

La société a décrit cette décision comme une « décision d’affaires », ajoutant qu’elle reconnaît « l’évolution des habitudes des téléspectateurs ».

Mme LaFlamme a été nommée à l’Ordre du Canada en 2019 et a remporté plus tôt cette année le prix du meilleur présentateur de nouvelles aux Prix Écrans Canadiens.