Je me suis dit : “La raison pour laquelle tu as cette peau-là, c’est peut-être pour percer la forteresse et créer des ponts, ouvrir un dialogue. Profite du fait que tu as l’air d’une Blanche pour jouir de certains privilèges au lieu d’en souffrir quand tu regardes ta mère. Embrasse-les, fraie-toi un chemin et, éventuellement, tu feras quelque chose avec.”