Claude Legault effectuera son retour dans À propos d’Antoine, une série réalisée par Podz.

Marc-André Lemieux La Presse

Cette comédie dramatique de 10 épisodes destinée au Club illico racontera l’histoire de Julie (Cathleen Rouleau), une femme qui, lorsqu’elle entame une relation amoureuse avec Marc (Claude Legault), devient la belle-mère de deux enfants, dont Antoine (Antoine Parent-Bédard), un jeune polyhandicapé (autiste, déficient intellectuel, non verbal et épileptique). Fanny Malette, Sylvain Marcel, Micheline Bernard, Hughes Frenette, Edouard-B. Larocque, Iannicko N’Doua et Christopher Marlot complètent la distribution.

Cathleen Rouleau signe les textes d’À propos d’Antoine, une fiction semi-autobiographique, puisqu’elle est effectivement devenue la belle-mère d’Antoine Parent-Bédard lorsqu’elle a commencé à fréquenter Sylvain Parent-Bédard, le président-fondateur de ComediHa ! Cathleen et Antoine joueront leur propre rôle à l’écran.

Produite par ComediHa ! en collaboration avec Québecor Contenu, la série À propos d’Antoine verra le jour en 2023.

Il s’agit du premier projet d’envergure auquel participe Claude Legault depuis qu’il a annoncé, en 2021, qu’il était en arrêt de travail pour épuisement professionnel. Durant cette pause forcée, l’acteur a notamment cédé son personnage dans Cerebrum à François Papineau.

Claude Legault retrouve le chemin des plateaux avec Podz, un réalisateur qu’il connaît bien. Le tandem a notamment tourné les films Les sept jours du Talion et 10 1/2, en plus des séries Minuit, le soir et 19-2.