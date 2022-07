Accusations du réalisateur de Gremlins

Bébé Yoda est copié sur Gizmo

Le réalisateur du film culte Gremlins, Joe Dante, soutient que les créateurs des séries The Mandalorian et The Book of Boba Fett ont copié sans retenue le personnage de Gizmo quand ils ont créé l’attachant Grogu, alias Bébé Yoda.