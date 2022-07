Evelyne Brochu est officiellement de retour au pays après s’être installée en France pendant plusieurs mois. À l’occasion du tournage de Chouchou, série attendue sur Novoo à l’automne, l’actrice a raconté à La Presse sa joie de retrouver l’ambiance chaleureuse du Québec.

Vincent Marcelin La Presse

Evelyne Brochu n’est pas du genre à paresser. Plus tôt cette année, alors qu’elle tournait la suite de Paris Police 1900 en France, elle préparait le tournage de Chouchou, série écrite par Simon Boulerice (Six degrés). « J’ai fait le in and out depuis le mois de janvier », raconte la comédienne québécoise, qu’on a notamment vue dans Trop.

Son séjour parisien lui a permis de s’ouvrir à de nouvelles perspectives. « Dans le voyage, on cherche un peu à casser nos repères, à casser la routine, renouveler notre regard sur le monde, explique-t-elle. Apprendre, être chamboulée, vivre autre chose et donc être autrement, parce qu’on est dans un autre contexte et que cela révèle autre chose de nous. »

Pour cette deuxième saison produite par Canal+, judicieusement intitulée Paris Police 1905, Evelyne Brochu reprenait son rôle de Marguerite Steinheil, cette courtisane reconvertie dans l’espionnage durant ce qu’il est convenu d’appeler Belle Époque.

« Comme un retour aux sources »

Après cette nouvelle expérience à l’étranger, revenir au Québec s’est imposé comme une évidence pour Evelyne Brochu. « C’est comme un retour aux sources », observe-t-elle.

Il y a un vrai plaisir à être dans une espèce de sentiment familial : les référents sont communs, le sens de l’humour est déjà incarné, parce qu’il est le même depuis notre enfance. Evelyne Brochu

Evelyne Brochu s’est donc lancé ce nouveau défi, qu’elle a abordé par une préparation fournie en amont du tournage. « J’ai quand même eu un mois ici à faire des rencontres, des essayages. On a eu énormément de discussions, donc on se sentait en terrain connu. »

Dans Chouchou, la comédienne incarne Chanelle, une professeure de français dévorée par une passion illicite pour l’un de ses élèves. Elle partage l’affiche avec un trio prestigieux composé de Lévi Doré (Sandrick, l’élève en question), Steve Laplante (Jeff, le conjoint de Chanelle) et Sophie Cadieux (la mère de Sandrick).

L’actrice de 39 ans se réjouit d’avoir noué des liens d’affection avec l’équipe de production de Chouchou. « Sur le plateau, il y a une sorte de familiarité, comme quand on retourne chez soi et qu’on dit : “C’est chez nous.” » « Bienveillants », « tendres » et « magiques » sont les trois mots qu’elle retient pour décrire ses collègues de travail.

Un climat de confiance qui la met dans les meilleures conditions pour la suite du tournage. « Je me sens tellement protégée, accueillie et soutenue, je sens qu’on veut se protéger, s’aimer et se chérir les uns les autres. Ça permet de donner le sentiment que tout est coussiné, qu’on a juste à se lancer », explique l’actrice.

Une maturité nécessaire

Réalisée par Marie-Claude Blouin et Félix Tétreault, la série écrite par Simon Boulerice aborde des thèmes difficiles comme l’adultère, la pauvreté ou la toxicomanie. « Je pense que c’était super qu’il y ait ce sentiment de sécurité et de confort, parce qu’il allait y avoir des choses sensibles et inconfortables à aborder », estime Evelyne Brochu.

Le rôle de Chanelle, qui implique des « défis du point de vue de l’engagement émotif et physique », a conduit l’actrice à entrer dans une phase d’introspection.

Il y a certains personnages pour lesquels il vaut mieux s’éloigner de ça. Mon gros travail pour ce rôle, c’était justement de me rapprocher de moi le plus possible. De ma fragilité, de ma vulnérabilité. Evelyne Brochu

Plus que son sens de l’interprétation, ses expériences de vie l’ont aidée à incarner son personnage. « Avoir plus de vécu, ça prépare parfois à un rôle sans qu’on ait à l’intellectualiser. » Evelyne Brochu cite la naissance de ses deux jumeaux en novembre 2021, qui lui a permis de mieux comprendre les craintes de son personnage face aux conséquences de son adultère.

« Quand Chanelle ressent le danger de perdre sa famille, c’est une émotion que je peux m’imaginer », souligne-t-elle. L’actrice de 39 ans se réjouit également des projets qui l’attendent notamment au cinéma. Elle évoque une comédie romantique avec un « cool acteur américain », dont le tournage débutera en août.

« C’est très excitant. Et je pense que ça va faire du bien de changer d’univers après ce grand plongeon pour Chouchou », conclut-elle avec un sourire.