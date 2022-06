Audrey est revenue et C’est comme ça que je t’aime dominent

La saison 2 de C’est comme ça que je t’aime et la série Audrey est revenue partent favorites au prochain Gala des prix Gémeaux. Les productions sont toutes les deux nommées à 13 reprises chacune.

Véronique Larocque La Presse

La liste des nominations pour le 37e Gala des prix Gémeaux a été dévoilée ce mercredi lors d’une soirée animée par Véronique Cloutier et Nicolas Ouellet au Centre des sciences de Montréal.

Une chaude lutte est à prévoir entre l’histoire des criminels de Sainte-Foy imaginée par François Létourneau et la série écrite par Florence Longpré et Guillaume Lambert, qui a été récompensée aux Canneseries le printemps dernier.

Parmi les autres productions qui se démarquent, notons La soirée mammouth 2021 (11 nominations) et Bye bye 2021 (10 nominations).

La maison des folles — saison 2, Le temps des framboises et Toute la vie décrochent, de leur côté, neuf nominations.

Suivent ensuite dans le palmarès des mises en nominations Aller simple et Entrelacés (huit nominations) ainsi que Complètement lycée, La panne – saison 2, Lou et Sophie et Nous (sept nominations).

Animé par Véronique Cloutier, le 37e Gala des prix Gémeaux sera diffusé le dimanche 18 septembre prochain sur les ondes d’ICI Télé.