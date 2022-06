Une nouvelle websérie produite par l’École nationale de l’humour (ENH) dans le cadre du programme de bourses de Netflix propose dès ce lundi des entretiens avec 18 scénaristes québécois qui ont écrit des comédies de fiction pour la télévision ou le cinéma.

Laila Maalouf La Presse

Éc(rire) plonge dans les coulisses de grands classiques de la comédie québécoise à travers les yeux de leur scénariste.

« On entend très peu les créateurs parler de leur métier. C’est quand tu es tout seul devant ton ordinateur que tout se fait. C’est sûr qu’il y a des comédiens excellents qui interprètent les rôles avec brio, mais tout part de l’écriture, même si c’est un acte qui n’est pas très glamour », estime François Avard, l’un des 18 scénaristes ayant pris part au projet.

Photo fournie par Koze François Avard

Directrice générale de l’ENH et productrice du projet, Louise Richer avait en tête l’idée « de documenter, de transmettre et de valoriser » le métier de scénariste. Car les gens qui sont curieux de découvrir le métier se tournaient jusqu’à présent vers des « master class américaines ».

Dans chaque épisode, un ou une scénariste se confie sur sa méthode de travail, ses motivations et ses inspirations, sur les écueils qui ont jalonné sa route, de même que sur les coups manqués et les coups de génie qui ont marqué sa carrière. Et il y a aussi, bien sûr, quelques conseils destinés à la relève au fil des confidences.

Il y en a plusieurs qui parlent du doute ; il y a une vulnérabilité qui est affichée, créée par l’intimité et la proximité de la rencontre. Louise Richer, directrice générale de l’ENH et productrice du projet

« Je parle beaucoup du procédé, des techniques d’écriture, en équipe aussi, souligne François Avard. C’est une série qui aborde le métier d’écrire, et je trouve ça chouette en tabarouette parce que ça ramasse à peu près les plus grands (et je ne m’inclus même pas là-dedans !) : Marc Brunet, qui est un génie, Claude Meunier, Guy A. Lepage, Émile Gaudreault… Il y en a vraiment pour tous les goûts : Rafaële Germain, Marie-Andrée Labbé, Florence Longpré avec M’entends-tu ?, c’est une autre forme d’écriture que La petite vie, mais c’est pourtant le même métier, qui va donner des résultats différents. »

Louise Richer a tenu à inclure un grand nombre de scénaristes aux profils variés, afin de pouvoir montrer des parcours différents. « C’est la richesse de cette diversité que je trouvais merveilleuse, pour comprendre les exigences du métier de créateur en comédie, notamment en scénarisation, souligne-t-elle. On voit aussi des humoristes qui sont devenus scénaristes, comme Louis Morissette ou encore Martin Matte. »

Photo fournie par Koze Louis Morissette

Les 18 épisodes de la websérie Éc(rire), d’une vingtaine de minutes chacun, sont offerts sur Noovo.ca et sur La fabrique culturelle (Télé-Québec). Chaque épisode possède également sa version longue (de 45 à 70 minutes) en balado, sur iHeartRadio.