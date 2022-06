Plus d’une douzaine de musiciens et chanteurs, fort majoritairement autochtones, participeront au concert télévisuel Le grand solstice diffusé en primeur sur ICI ARTV et APTN le 20 juin et repris le lendemain, à l’occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, sur ICI Télé et Télé-Québec.

Alexandre Vigneault La Presse

Décrit comme un « pow-wow rassembleur », Le grand solstice présentera des artistes comme Anachnid (Oje-Cree), Beatrice Deer (Inuk-Mohawk), DJ Shub (Mohawk), Scott-Pien Picard (Innu), Willows (Métis du Manitoba) et Samian (Anishnihabeg). Ariane Moffatt et Émile Bilodeau, qui a invité plusieurs amis innus aux Francos, seront aussi de ce spectacle dont la direction artistique est signée Elisapie Isaac et la direction musicale confiée à la bassiste Amélie Mandeville.

« Le grand solstice est la fête qui précède les célébrations de la Saint-Jean-Baptiste et de la fête du Canada, dit le rappeur Samian dans un communiqué. C’est une grande fête d’amitié nationale réunissant des artistes autochtones et allochtones qui devrait être reconnue et entrer dans la tradition des fêtes nationales. »

Ce spectacle ne sera pas seul à souligner la Journée nationale des peuples autochtones. ICI ARTV présentera aussi le 20 juin le documentaire Elisapie – Faire face à la musique, ICI Télé diffusera le 18 juin le documentaire de Kim O’Bomsawin Je m’appelle humain, alors que sur ICI TOU.TV Extra, il sera possible de visionner Pour toi Flora, « première fiction dramatique écrite, réalisée et produite par des créateurs autochtones pour Radio-Canada ». La série est signée Sonia Bonspille Boileau.