Pierre Bruneau a reçu un vibrant hommage à l’Assemblée nationale mardi à Québec. Les quatre principaux partis ont uni leurs voix pour saluer le vétéran chef d’antenne de TVA, qui prendra sa retraite la semaine prochaine.

Marc-André Lemieux La Presse

À cette occasion, Pierre Bruneau a reçu la médaille d’honneur de l’Assemblée nationale pour « son apport exceptionnel aux médias québécois ». Au Salon bleu, les élus ont réservé une ovation au journaliste de 70 ans, après avoir vanté sa brillante carrière, récompensée par 23 trophées Artis, deux prix Gémeaux et plusieurs autres distinctions, dont l’Ordre national du Canada.

La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a couvert de fleurs celui qu’elle qualifie de « gentleman ».

« Sa présence quotidienne dans notre paysage télévisuel nous manquera assurément, a déclaré la caquiste. Ce grand de l’information au Québec est un homme de cœur, doublé d’un journaliste investi dans son travail, d’une intégrité irréprochable. Ces grandes qualités valent aujourd’hui à Pierre Bruneau d’être considéré comme une figure incontournable du journalisme québécois. »

Nathalie Roy a également souligné son engagement social, via la Fondation Charles-Bruneau, qu’il a créée en 1990 pour poursuivre le travail qu’avait entamé son fils aîné, décédé d’une leucémie à l’âge de 12 ans.

« Depuis plus de 30 ans, cette fondation finance et appuie la recherche en oncologie pédiatrique. J’aimerais exprimer toute notre admiration et notre reconnaissance à M. Bruneau, de même qu’à son épouse, pour leur investissement continu à cette cause. Grâce à cette fondation que vous avez mise sur pied, le nom de Charles Bruneau est devenu synonyme d’espoir pour bien des enfants et beaucoup de parents. »

La députée de l’Acadie, la libérale Christine St-Pierre, a félicité Pierre Bruneau pour ses 46 années passées comme chef d’antenne au réseau TVA.

« Durant ma carrière journalistique, j’ai croisé Pierre Bruneau sur le terrain, et bien que nous n’étions pas du même réseau, et bien entendu des concurrents, il a toujours été un grand gentleman, a déclaré l’ex-journaliste de Radio-Canada. Sur son plateau, c’est l’homme ouvert qui pose des questions intelligentes. Il veut comprendre. Il ne verse jamais dans la complaisance. »

Vincent Marissal de Québec solidaire a décrit Pierre Bruneau comme « le symbole » de l’évolution du professionnalisme du journalisme au Québec. « Il a donné à Télé-Métropole, puis à TVA, ses lettres de noblesse. »

Enfin, Joël Arseneau, du Parti québécois, a applaudi sa riche carrière.

« Un chef d’antenne doit non seulement savoir communiquer, il doit en outre s’appliquer à décrire, à expliquer, à partager, à raconter l’actualité avec clarté, précision et un réel souci de susciter l’intérêt des téléspectateurs pour l’actualité, sensibiliser les gens aux enjeux qui les touchent et qui peuvent avoir une influence déterminante sur leur quotidien. Pierre Bruneau possède, à n’en pas douter, toutes ces qualités, tous ces talents. »