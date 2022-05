Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder

Marc-André Lemieux La Presse

La nouveauté : Obi-Wan Kenobi

Non, on n’a pas fini de presser le citron nommé Star Wars. Cette fois, on exploite la populaire franchise par l’entremise d’une nouvelle minisérie de six épisodes dont l’histoire commence 10 ans après les évènements dépeints dans Star Wars – La revanche des Sith, le film de George Lucas sorti en 2005, où Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor, qui reprend son rôle) a fait face à sa plus grande défaite, c’est-à-dire la chute de son meilleur ami et apprenti Jedi, Anakin Skywalker (Hayden Christensen), qui s’est tourné vers le côté obscur en devenant le maléfique seigneur Sith Darth Vader. La bande-annonce, qui offre un spectacle grandiose, nous laisse croire que Disney a mis le paquet pour satisfaire les fans.

Sur Disney+ dès vendredi

Le retour : Sucré salé

PHOTO FOURNIE PAR TVA Sucré salé

Patrice Bélanger entame lundi sa huitième saison aux commandes du vétéran magazine culturel. Pour marquer le coup, l’équipe a décidé d’enregistrer une émission devant public à la Biosphère de Montréal. Pour l’occasion, l’animateur reçoit l’humoriste Pierre-Yves Roy-Desmarais, Varda Étienne s’entretient avec Anouk Meunier, et Francisco Randez discute avec Krystel Mongeau, la plus récente gagnante de Star Académie. On annonce une nouveauté cet été, un segment intitulé Sucré salé grillé chaque vendredi, durant lequel des personnalités viendront cuisiner leur recette de BBQ préférée. Du côté des collaborateurs, signalons notamment l’arrivée de Martin Vachon, d’Andy Mailly-Pressoir et d’Émilie Fournier.

TVA, du lundi au vendredi à 18 h 30 (en rediffusion à 22 h 35)

L’incontournable : Loto-Méno épilogue

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Loto-Méno épilogue

La série documentaire en quatre épisodes de Véronique Cloutier a connu un énorme retentissement l’an dernier, et une fois de plus ce printemps lorsqu’elle a été diffusée sur ICI Télé. Puisque Radio-Canada a mis un embargo sur l’émission, on doit garder son contenu secret jusqu’à ce qu’elle atterrisse en ligne. On peut toutefois dire qu’il s’agit d’un épisode bonus de 45 minutes dans lequel l’animatrice retrouvera la Dre Sylvie Demers pour parler de périménopause, fera le point avec l’actrice Hélène Bourgeois-Leclerc sur son état de santé et rencontrera – deux fois plutôt qu’une – le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, pour réclamer des solutions concrètes, rapides et gratuites en matière d’hormonothérapie bio-identique. (En passant, la pétition frôle les 300 000 signatures.)

Ici Tou.tv Extra, section Véro.tv, dès mercredi

Le coup de dés : L’autre midi à la table d’à côté

PHOTO KARINE DUFOUR, FOURNIE PAR RADIO-CANADA L’autre midi à la table d’à côté

Cette nouvelle saison nous amènera-t-elle une pépite comme celle avec Anne Dorval et Julie Snyder l’automne dernier ? On l’espère. Après nous avoir servi une discussion entre Marina Orsini et Jean-François Mercier, cette semaine, Radio-Canada nous propose d’assister aux échanges des conteurs Boucar Diouf et Fred Pellerin. Sans surprise, la conversation coulera dans plusieurs directions. Au menu : leur enfance, leurs villages et leurs blessures. Il sera également question de lutins. Activité suggérée pour agrémenter l’écoute : prendre une gorgée chaque fois que Fred Pellerin parle de Saint-Élie-de-Caxton et chaque fois que Boucar Diouf mentionne son grand-père.

ICI Télé, dimanche à 20 h