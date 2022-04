L’agent le plus tordu du FBI, Red Ketchup, va renaître en dessin animé à l’hiver 2023 sur Télétoon.

Alexandre Vigneault La Presse

Ses méthodes — il ne fait pas dans la dentelle — et ses habitudes — c’est un poly toxicomane accro à la cocaïne — n’en faisant pas un personnage très approprié pour un jeune public, c’est la nuit que le personnage créé il y a 40 ans par le scénariste Pierre Fournier et le dessinateur Réal Godbout commettra ses frasques.

« Quand on a créé Pierre Fournier et moi ce personnage hyper-zélé et un peu tordu, jamais nous n’aurions pu imaginer où il allait nous mener », admet Réal Godout, dans le communiqué annonçant la transposition en dessin animé. Red Ketchup est en effet apparu dans un rôle secondaire dans l’univers de Michel Risque, du même tandem, d’où l’agent du FBI est vite sorti pour mener ses propres aventures.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Réal Godbout et Pierre Fournier, en 2012, alors que Red Ketchup célébrait ses 30 ans.

Il a fait la pluie et le beau temps dans les revues Titanic et Croc avant d’exister dans trois albums publiés entre 1988 et 1994 puis de faire un saut chez Safarir. La Pastèque a publié depuis 2007 neuf recueils de ses aventures entre autres marquées par le contexte de la Guerre froide.

La renaissance du colosse aux yeux rouges se fera sous la direction du réalisateur Martin Villeneuve (le frère de Denis), adepte de science-fiction et grand fan de bande dessinée. « Le défi d’en faire une adaptation réussie est précisément ce qui m’attire », dit-il dans le communiqué diffusé par le producteur Sphère Animation. Il annonce une série qui mêlera action, comédie noire, aventure et fantastique.

« J’ai très hâte de le voir bouger et d’entendre sa voix », ajoute Réal Godbout, à qui on doit aussi une épatante adaptation du roman de Kafka L’Amérique ou le disparu (2013). La série animée Red Ketchup comptera 20 épisodes de 30 minutes présentés à compter de l’hiver 2023 à Télétoon la nuit. Une version anglaise sera quant à elle diffusée sur la chaîne Adult Swim.