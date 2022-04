Our Great National Parks

Une série sur la nature avec Obama

Le couple Obama, qui a formé une société de production et s’est associé à Netflix en 2018, vient de lancer Our Great National Parks. S’inspirant des façons de faire de National Geographic et Disney, la minisérie documentaire met en valeur des territoires protégés sur cinq continents, une manière pour l’ancien président des États-Unis d’inciter à l’action pour la protection de la faune et de l’environnement.