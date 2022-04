Le couple Obama, qui a formé une société de production et s’est associé à Netflix en 2018, vient de lancer Our Great National Parks. S’inspirant des façons de faire de National Geographic et Disney, la minisérie documentaire met en valeur des territoires protégés sur cinq continents, une manière pour l’ancien président des États-Unis d’inciter à l’action pour la protection de la faune et de l’environnement.

Alexandre Vigneault La Presse

Hanauma Bay, à Hawaii, n’est pas une réserve naturelle comme les autres aux yeux de Barack Obama. Sa mère l’a beaucoup fréquentée alors qu’elle était enceinte de lui et ses plages ont marqué sa jeunesse. C’est là qu’on retrouve l’ancien président dans la première scène d’Our Great National Parks, série documentaire de cinq épisodes consacrée aux territoires protégés un peu partout dans le monde, qui sont à la fois des lieux où les animaux vivent sans être sous la menace des humains et des espaces qui agissent comme des remparts contre la destruction de la planète.

Obama le naturaliste ? L’idée peut étonner, mais elle est ancrée dans certains de ses gestes politiques : au cours de ses deux mandats à la tête des États-Unis, Barack Obama a protégé plus de 550 millions d’acres de territoire. C’est plus que n’importe quel autre président, précise Netflix, ce que confirme la National Wildlife Federation, organisation non gouvernementale américaine.

Intitulé Un monde de merveilles dans sa version française, le premier épisode offre un panorama de la diversité des espaces protégés et de leur biodiversité. Partant d’Hawaii, on voyage au Gabon (dans l’une des rares forêts tropicales de la côte ouest de l’Afrique qui touche encore l’Atlantique), à Madagascar (où on suit des lémuriens à travers une impressionnante forêt formée de pics de calcaire) ou encore à Yellowstone, territoire de 9000 km⁠2 protégé depuis 1872, ce qui en fait le plus ancien parc national des États-Unis.

Les animaux au cœur de l’histoire

Le regard se précise dans le deuxième épisode, consacré au Chili. Le plus long pays du monde a établi un réseau de 24 parcs nationaux et réserves naturelles en Patagonie, qui vont des forêts du nord jusqu’à la Terre de Feu, en passant par les plaines andines. Là où paissaient autrefois des moutons, vivent et se reproduisent aujourd’hui des guanacos (cousins non domestiqués du lama et de l’alpaga) et leur plus grand prédateur, le puma. On apprend aussi que le Chili travaille actuellement à créer des corridors entre ses espaces protégés pour favoriser la circulation des animaux, un geste salué par Obama.

La série Our Great National Parks ne réinvente pas le genre : dans la foulée des documentaires à la National Geographic, elle pose un regard attentif sur la faune, usant visiblement de toutes les technologies disponibles pour observer de près les animaux, mais aussi offrir des vues à vol d’oiseau à couper le souffle des territoires où ils vivent.

Obama, en général chaleureux et décontracté, part de ces images pour raconter des histoires, un peu comme le fait Disney dans ses films consacrés aux singes ou aux lions. Un scarabée ou un jeune condor deviennent ainsi, le temps d’un segment, les personnages principaux d’aventures qui se perpétuent depuis des millénaires.

Le montage renforce cette approche narrative qui mise sur la personnification des animaux. Par exemple, lors de deux scènes de combat (l’une entre deux scarabées, l’autre entre deux guanacos), de gros plans de la tête des adversaires sont intercalés dans des séquences plus générales, ce qui donne l’impression que les insectes et les camélidés ont tourné des scènes de boxe pour le cinéma ! Ces astuces, comme la narration, mettent un peu d’humour dans les émissions.

Les trois autres épisodes de la minisérie documentaire s’intéresseront au parc national de Tsavo, au Kenya (où cohabitent éléphants, hippopotames et rhinocéros), à la baie de Monterey, aux États-Unis (où il sera question de la cohabitation entre les humains et la nature sur le littoral californien) et enfin au parc national de Gunung Leuser, en Indonésie. Le synopsis de ce dernier épisode est le plus dramatique : c’est à cet endroit que se trouveraient les espèces les plus menacées de la planète, dont le tigre de Sumatra. Our Great National Parks est une série informative, mais aussi très clairement un geste politique pour l’ancien président, qui souligne à chaque épisode l’importance des espaces naturels dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Our Great National Parks, offert maintenant sur Netflix