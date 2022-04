Il existe une vie après avoir travaillé au plus célèbre poste de police de l’histoire télévisuelle. Voici ce qui attend quelques-uns des piliers de District 31, une fois la série terminée.

Marc-André Lemieux La Presse

Luc Dionne (auteur)

Luc Dionne a beau avoir terminé l’écriture de District 31 au début du mois de mars, il n’a pas encore totalement « décroché ». En entrevue, l’auteur révèle toutefois avoir retrouvé un rythme de vie normal, exempt du stress de devoir livrer des épisodes chaque semaine. Les détails entourant son projet de série de 24 épisodes par année, intitulée DPCP (pour Directeur des poursuites criminelles et pénales), demeurent secrets. Il s’y plongera véritablement dans quelques mois. « Je vais m’y mettre en septembre, après la fête du Travail. Je sais un bon bout du casting. Je sais où je m’en vais. »

Vincent-Guillaume Otis (Patrick Bissonnette)

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Vincent-Guillaume Otis

Vincent-Guillaume Otis tiendra la vedette de Norbourg, un thriller sur l’affaire Vincent Lacroix, qui sort en salle vendredi. En septembre, il fera son retour au théâtre dans une pièce qui sera bientôt annoncée. Il caresse également un projet de long métrage « très poétique et très doux ». « J’ai plein de possibilités, mais je veux prendre mon temps, confie l’acteur. J’ai besoin de recharger mes batteries pour durer encore longtemps. Les six dernières années ont tellement été intenses pour moi. Je n’ai pas juste fait District 31. J’ai fait une mise en scène, j’ai tourné un film, et j’ai trois jeunes enfants, dont un qui a l’âge de District ! »

Michel Charette (Bruno Gagné)

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Michel Charette

L’horaire de Michel Charette demeurera hyper chargé. À l’été, l’acteur signe – avec François Chénier – la mise en scène d’une pièce qui sera présentée au Théâtre des Hirondelles de Saint-Mathieu-de-Belœil (À l’institut). À compter du 20 juin, il animera l’émission du retour à Rouge FM avec Jessica Barker, en semaine de 16 h à 18 h. Ensuite, il tournera la deuxième saison du Bonheur, remontera sur scène dans Le vrai monde ? de Michel Tremblay (une tournée en Europe est même prévue), préparera un premier spectacle d’humour avec ComediHa ! qu’on attend pour 2024, et continuera d’écrire – toujours avec François Chénier – une série destinée à Bell Média. « J’ai beaucoup de projets, mais tout s’imbrique. La fin de District, pour moi, c’est l’occasion de faire mes affaires à 100 %. C’est vraiment tripant ! »

Fabienne Larouche et Michel Trudeau (producteurs)

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE La productrice Fabienne Larouche

La paire continue de mener plusieurs projets de front, y compris trois suites : Le bonheur, Sans rendez-vous et Doute raisonnable. Du côté des nouveautés, mentionnons la quotidienne qui remplacera District 31, une série médicale mettant en vedette Suzanne Clément. On peut également parler d’un thriller psychologique en six épisodes intitulé Les yeux fermés avec Magalie Lépine-Blondeau destiné à l’Extra d’ICI Tou.tv. Les tournages doivent commencer au début de mai. Enfin, signalons À cœur battant, cette série de Danielle Trottier dérivée de Toute la vie, qui sera articulée autour du personnage du psychoéducateur Christophe L’Allier, défendu par Roy Dupuis.

Catherine St-Laurent (Noélie St-Hilaire)

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Catherine St-Laurent

L’actrice retrouvera bientôt les plateaux de tournage, nous confirme son agence, mais c’est tout ce qu’elle peut révéler pour l’instant. En entrevue, la comédienne indique qu’après quatre années de stabilité d’emploi, elle retrouve son statut de pigiste avec sérénité. « Pour un acteur, c’est normal d’être un peu dans l’inconnu. Avant District, j’ai toujours vécu sans savoir quel allait être mon prochain projet. Je suis quand même contente de renouer avec tout ça. »

Frédéric Cloutier (Jérôme Langevin)

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Frédéric Cloutier

L’acteur, l’un des rares à participer à District 31 depuis les tout débuts, continue de prêter sa voix à différents projets, comme des publicités. Père de famille, il compte faire trois marathons au cours de l’été, ainsi qu’un triathlon à Lac-Mégantic. Enfin, il souhaite obtenir des rôles avec davantage de temps d’antenne. « Après six ans de quotidienne, je redeviens pigiste. J’ai eu beaucoup de chance avec District, mais je suis très excité à l’idée de refaire des auditions, de courir après d’autres types de rôles. Ça fait six ans qu’on me donne des juges, des avocats, des personnages sérieux. Ça serait l’fun de jouer des méchants, d’avoir des rôles de composition. »

Cynthia Wu-Maheux (Da-Xia Bernard)

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Cynthia Wu-Maheux

Celle qui joue actuellement dans Classé secret, une nouvelle série d’espionnage d’addikTV, devrait fouler les planches du Théâtre d’Aujourd’hui l’hiver prochain, révèle-t-elle. En 2023, elle partagera également la vedette du Rêveur dans son bain, d’après un texte original et une mise en scène d’Hugo Bélanger, qui sera présentée au Théâtre du Nouveau Monde. S’embarquerait-elle dans une nouvelle série quotidienne ? « Peut-être pas tout de suite, répond-elle. J’ai besoin de prendre une petite pause. De trouver un autre rythme. »

Danièle Méthot (réalisatrice)

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE La réalisatrice Danièle Méthot en compagnie de Fabienne Larouche lors du tournage de la première saison de District 31, en 2016

La réalisatrice-coordonnatrice de District 31 n’a pas eu beaucoup de temps pour pleurer la fin du drame policier puisqu’elle réalisera la nouvelle quotidienne de Radio-Canada, écrite par Marie-Andrée Labbé (Trop, Sans rendez-vous), produite par Aetios et A Média (Les mecs, Discussions avec mes parents) et mettant en vedette Suzanne Clément. Les réunions de préproduction battent déjà leur plein. On discute des décors, des costumes, du choix des acteurs, etc. « On est très excités, affirme-t-elle. C’est très enthousiasmant. On se sert de tout ce qu’on a acquis sur District pour aller plus loin encore. On veut changer la facture visuelle. On s’en va ailleurs. »

Gildor Roy (Daniel Chiasson)

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE DISTRICT 31 Gildor Roy a incarné le commandant Chiasson pendant toute la durée de la série.

L’acteur et chanteur passera d’une quotidienne à l’autre puisqu’il animera La tour l’automne prochain à TVA. Il succédera à Patrick Huard, qui tenait les rênes du talk-show depuis septembre 2020. Il souhaite également reprendre sa carrière musicale, en suspens depuis des années. À la fête pour souligner la conclusion des tournages de District 31, le mois dernier, Gildor Roy a surpris ses partenaires de jeu en reprenant Move It On Over de Hank Williams, version George Thorogood & The Destroyers, en compagnie de Marc Fournier (Yves Jacob). « C’était une bonne gang, une maudite bonne gang. »