Loto-Méno

Cette série documentaire de Véronique Cloutier a suscité énormément de réactions l’été dernier, après son atterrissage sur ICI Tou.tv Extra. Parions qu’elle en provoquera d’autres cette semaine, puisque Radio-Canada présente ses trois épisodes en rafale. Gagnante du prix Moment de télé utile au plus récent gala des Zapettes, Loto-Méno tente de déboulonner le mythe qui entoure la ménopause. L’animatrice aborde le sujet avec franchise, en compagnie de personnalités publiques (Marie-Soleil Michon, Hélène Bourgeois Leclerc) et d’experts (les Dres Sylvie Demers et Lyne Désautels). Et d’après la forte impression que Loto-Méno a laissée auprès des (nombreuses) femmes qui l’ont regardée, il s’agit certainement d’un incontournable.

ICI Télé, du lundi au mercredi à 21 h

Elle a dit oui

PHOTO HUGO B. LEFORT Elle a dit oui

On aime beaucoup Julie Ringuette, l’actrice. Elle était sans contredit le point fort d’Un lien familial, l’adaptation du roman de Nadine Bismuth qu’on peut voir sur l’Extra d’ICI Tou.tv. Dans les mains d’une actrice moins douée, son personnage de célibataire désespérée n’aurait été qu’une enfilade de clichés. On aime également Julie Ringuette, l’animatrice. Aux commandes d’Elle a dit oui, un talk-show qui met en lumière les mariages de personnalités québécoises, elle adopte également le bon ton, sympathique, mais jamais gnangnan. Dans cette deuxième saison, elle reçoit notamment Ingrid Falaise, Salomé Corbo, Guylaine Guay, Stéphane Fallu et Brigitte Lafleur.

ELLE Fictions, mercredi à 20 h

Transplanté

PHOTO YAN TURCOTTE, FOURNIE PAR CRAVE Transplanté

Après une pause prolongée en raison d’une certaine pandémie, le drame médical canadien-anglais a repris l’antenne de Noovo en français au début de mars. Vous n’avez pas pris le temps d’y jeter un coup d’œil à travers la horde de séries qui battaient leur plein le mois dernier ? Bonne nouvelle : les 10 premiers épisodes sont actuellement offerts sur Crave. Les trois derniers seront mis en ligne au cours des deux prochaines semaines. Cette suite vaut le détour, non seulement parce qu’elle nous permet de renouer avec Bash (Hamza Haq), Mags (Laurence Lebœuf), June (Ayisha Issa) et compagnie, mais aussi parce qu’elle marque le passage de plusieurs acteurs québécois, comme Sophie Nélisse (épisode 1) et Juliette Gosselin (épisode 2). Signalons également l’arrivée de Mylène Mackay, qui campe la sœur de Mags.

Crave

Severance

PHOTO FOURNIE PAR APPLE TV+ Severance (Dissociation)

Severance (en français, Dissociation) n’est pas nécessairement une série grand public. On parle d’un thriller psychologique de science-fiction qui raconte l’histoire d’employés d’une grande entreprise qui choisissent de subir une intervention chirurgicale scindant leur mémoire en deux. Dès qu’ils arrivent au boulot, la puce bloque leurs souvenirs personnels, et aussitôt qu’ils quittent les locaux de l’entreprise, elle bloque ceux relatifs au travail. Pensez à Lost, version David Lynch. Le rythme plutôt lent des premiers épisodes en rebutera certains. Mais puisqu’ils sont tous en ligne depuis vendredi, profitez-en pour vous en enfiler quelques-uns, histoire de donner une véritable chance à l’œuvre de Dan Erickson d’attiser votre intérêt. Fait à signaler : une deuxième saison vient d’être mise en chantier.

Apple TV+