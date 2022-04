À la recherche des meilleures émissions balados pour vous accompagner dans vos promenades ? Deux fois par mois, notre journaliste alimente votre téléphone intelligent grâce à des suggestions amusantes, enrichissantes et étonnantes. Elles sont offertes sur les principales plateformes numériques de diffusion audio.

Luc Boulanger La Presse

Vénus s’épilait-elle la chatte ?

Intrigué par son titre, on a eu envie d’écouter « ce podcast féministe et inclusif qui déconstruit l’histoire de l’art occidentale et son système hétéropatriarcal ». Rien de moins ! Son nouvel épisode s’intitule Les sacrifiées du romantisme. Il porte sur la représentation des femmes dans le mouvement romantique en Europe (1800-1850). En mettant en lumière les héroïnes romantiques, ces archétypes de la femme sacrifiée, passive, victime, vulnérable et… « toujours les nichons à l’air ». « Pourtant, il y avait des femmes fortes et actives à l’époque. Mais on les a complètement effacées de l’histoire », déplore Julie Beauzac, animatrice et conceptrice de la balado. Parmi les autres épisodes de Vénus s’épilait-elle la chatte ?, il y a Frida Kahlo, au-delà du mythe ; ou encore Picasso, séparer l’homme et l’artiste, dans lequel Beauzac souligne que le génie de la peinture moderne était aussi « une grosse ordure » !

Limoilou Hood

IMAGE FOURNIE PAR OHDIO Avec Limoilou Hood, le cinéaste Justice Rutikara revisite le quartier de son enfance sous le prisme de sa belle et riche diversité.

Si Québec n’est pas Toronto ou Montréal, la capitale accueille depuis une trentaine d’années une immigration, principalement de pays africains, qui donne à certains coins de la Basse-Ville, comme Limoilou, une nouvelle saveur internationale. Avec Limoilou Hood, le cinéaste Justice Rutikara revisite le quartier de son enfance sous le prisme de sa belle et riche diversité. Il se penche autant sur son industrialisation que sur son embourgeoisement, l’omniprésence des artistes du rap et du hip-hop, ou encore la vie communautaire du quartier. Il part à la rencontre de musiciens et de poètes, comme Webster, pour parler de l’âme de Limoilou, secteur jadis ouvrier et louche, devenu cool et branché. À noter : l’autrice Érika Soucy a collaboré à la série à titre de conseillère au contenu.

Sur l’application Radio-Canada Ohdio

Les pires moments de l’histoire (Trilogie : La chute de l’Empire romain)

IMAGE FOURNIE PAR OHDIO Avec son ton à la fois drôle, décalé et érudit, Charles Beauchesne propose de revenir sur les pires moments de l’histoire mondiale.

Avec son ton à la fois drôle, décalé et érudit, Charles Beauchesne propose de revenir sur les pires moments de l’histoire mondiale : Hitler et les Jeux olympiques de 1936 à Berlin, les Croisades ou les pires papes. Le plus récent épisode de la série, proposé en trois parties, porte sur la Rome antique et la chute de l’Empire romain — dont les historiens ne s’entendent pas sur la date exacte, dit-il en introduction. L’animateur met en scène de nombreux personnages qui ont façonné le mythique et lugubre empire, et survolent « le chaos de cette époque » dans le but de nous faire découvrir la Rome antique « sous un tout nouveau jour ». « Mais comment ce titan du monde antique, qui gouvernait le plus vaste territoire sur Terre à son époque, a-t-il pu s’écrouler en poussière de marbre ? », se demande Beauchesne. En mars dernier, il a remporté l’Olivier de la balado humoristique avec script de l’année pour sa saison 3.

Sur Radio-Canada Ohdio

The Daily

PHOTO FOURNIE PAR LE NEW YORK TIMES Le journaliste américain Michael Barbaro anime The Daily, une balado produite par le New York Times.

Depuis février 2017, le journaliste américain Michael Barbaro anime The Daily, une balado produite par le New York Times. Avec sa voix chaude et curieuse, Barbaro analyse l’actualité avec finesse et un brillant esprit de synthèse. Chaque matin dès 6 h, l’animateur reçoit un invité, souvent un journaliste d’enquête du Times, pour décortiquer le sujet du jour. L’épisode peut porter autant sur la politique américaine que sur la santé ou la crise des migrants, etc. Ce qui distingue The Daily des autres émissions d’affaires publiques, c’est l’angle très humain de Barbaro pour aborder l’actualité. La semaine dernière, il s’est penché avec un correspondant du journal au Brésil sur la guerre en Ukraine à travers ses répercussions sur l’approvisionnement de la chaîne alimentaire mondiale, car la Russie et l’Ukraine sont les plus gros exportateurs de céréales et de fertilisants aux agriculteurs dans le monde. Avec une pointe de 3,5 millions d’auditeurs durant la pandémie, The Daily est l’une des balados les plus écoutées aux États-Unis.

Produite par le New York Times, en anglais

Le masque et la plume

IMAGE FOURNIE PAR RADIO FRANCE Sommité du milieu culturel français, l’animateur radio Jérôme Garcin s’entoure des meilleurs critiques de l’Hexagone afin de commenter l’actualité culturelle de la semaine.

Sommité du milieu culturel français, l’animateur radio Jérôme Garcin s’entoure des meilleurs critiques de l’Hexagone afin de commenter l’actualité culturelle de la semaine. Les sorties en littérature, cinéma, théâtre sont décortiquées dans une formule table ronde, avec un thème différent chaque semaine. Le masque et la plume demande les avis de spécialistes qui ne se gênent pas pour dire tout le bien (ou tout le mal) qu’ils pensent d’une nouvelle œuvre. De la critique sans complaisance. Il s’agit d’une des plus anciennes émissions dans le paysage médiatique français, en ondes depuis 1955.

Produite par Radio France