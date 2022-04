Retenez ce nom : Jeanick Fournier. La Saguenéenne a impressionné les juges de l’émission Canada’s Got Talent cette semaine en offrant une incroyable prestation lorsqu’elle a chanté I Surrender, tirée du répertoire de Céline Dion.

Olivia Lévy La Presse

Jeanick Fournier a offert la prestation de sa vie. Les quatre juges ont été complètement séduits et n’ont cessé de répéter l’un après l’autre : « Wow ! Vous êtes incroyable ! Vous avez tellement de talent. » « Vous êtes un ange et vous chantez comme un ange », a dit l’un d’eux, Howie Mandel. Canada’s Got Talent est une émission où les candidats tentent de séduire les juges avec leur talent. Elle est de retour sur les ondes de Citytv après 10 ans d’absence.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Après la prestation de la chanteuse, l’animatrice de l’émission, Lindsay Ell, est descendue de la scène et, dans un grand moment d’émotion, a appuyé sur le « Golden Buzzer », permettant ainsi à Jeanick Fournier de se rendre directement aux demi-finales, qui seront diffusées les 3 et 10 mai.

Cette dernière est encore sous le choc. « C’est la folie ! C’est magique ! Je suis toujours extrêmement émotive quand je regarde l’émission, c’est irréel dans ma tête ! », dit-elle en entrevue.

Je partais sans aucune attente. Je souhaitais que le public se lève au moment de mon interprétation, ce qui est arrivé, mais, à ma grande surprise, il y a aussi eu les juges. J’ai pleuré, j’ai crié. C’est un cadeau du ciel tout ce qui m’arrive. Jeanick Fournier

Depuis la diffusion de l’émission, elle est submergée d’appels et de félicitations qui viennent de tout le Canada et elle enchaîne les entrevues dans les différents médias.

Chanter, c’est toute sa vie

Pour Jeanick Fournier, chanter est une vraie passion qui l’habite depuis qu’elle est enfant. Celle qui baigne dans la musique grâce à sa famille a commencé à chanter à 7 ans, chez les Petites Franciscaines de Marie à Dolbeau-Mistassini, au Lac-Saint-Jean. « Ma mère se qualifie de chanteuse d’autobus. Elle prend le micro sans aucune gêne dans une soirée et entraîne tout le monde avec elle ! Ma mère vient d’une famille de 16 enfants, alors on se retrouvait à plus de 100 personnes à danser et à chanter au jour de l’An. Du côté de mon père, qui est mort quand j’avais 20 ans, ça jouait de la musique folklorique, de l’accordéon et du piano. »

PHOTO FOURNIE PAR CANADA’S GOT TALENT Jeanick Fournier a chanté I Surrender, chanson de Céline Dion, et a impressionné lors de son passage à l’émission Canada’s Got Talent.

Ses inspirations ? Des chanteuses à voix comme Céline Dion, Marie Denise Pelletier, Marie Carmen, Whitney Houston, Mariah Carey, Lara Fabian et Ginette Reno. Au fil des ans, elle a participé à des concours amateurs et donné des spectacles dans sa région. « J’ai fait 20 ans de piano-bar, mais là, ce qui m’arrive, c’est vraiment extraordinaire. »

En plus de la musique, Jeanick Fournier travaille à temps partiel comme préposée aux bénéficiaires à la Maison des soins palliatifs du Saguenay, à Chicoutimi. « Je donne des bains à mes patients, je les aide à s’alimenter et je leur chante des chansons, à leur demande. Je vais chanter pendant le sacrement des malades, lorsque le célébrant vient aux côtés du patient. Je sais que ma voix fait du bien, et je leur offre en cadeau. Certains patients souhaitent même préparer leurs funérailles en choisissant, avec moi, leur chanson. C’est pour moi un moment tellement sacré d’être auprès d’eux et de les accompagner. »

Prochaine étape : la demi-finale

Elle se prépare maintenant pour la demi-finale. Que chantera-t-elle ? Bien que la chanson soit choisie, elle restera évidemment secrète. « J’écoute les très bons conseils vocaux de Lara Fabian à Star Académie, c’est une très bonne professeure », indique-t-elle.

« Je répète beaucoup. Je chante à la maison, tout le temps, et mes enfants sont tellement fiers de moi », dit celle qui est mère de deux jeunes trisomiques, qu’elle a adoptés.

Je ne pouvais pas avoir d’enfants, alors j’ai adopté Emma et Yohan, qui ont 8 et 12 ans. Ça prend de la patience, de l’amour et beaucoup de folie ! J’ai toujours le sourire, et dans notre maison, on vit dans la joie. Jeanick Fournier

C’est pour ses enfants qu’elle a participé à cette audition. Elle leur a d’ailleurs dédié son passage à l’émission, en les remerciant, à la fin de la séquence. « Sur scène, je pensais à mes enfants. Je souhaite le meilleur pour eux. Je veux chanter toute ma vie. Je veux qu’on se crée des souvenirs, qu’on s’amuse, qu’on voyage et qu’on en profite. »

Après sa récente expérience, Jeanick Fournier est gonflée à bloc. On sent dans sa voix au téléphone que plus rien ne l’arrêtera. Elle vise d’ailleurs la finale maintenant. « J’y crois. Il faut y croire. Aller en finale, ce serait extraordinaire. Il faut se faire confiance, il faut foncer. Je vais continuer et je vais tout donner. La finale sera diffusée en direct le 17 mai de Niagara Falls, et je vais avoir 50 ans le 20 mai ! Alors je me dis que c’est mon cadeau de fête ! » Le grand gagnant recevra 150 000 $.

Appel au public

Pour la prochaine étape, Jeanick Fournier dit avoir besoin du soutien de tout le Québec. Les demi-finales seront présentées sur Citytv, les 3 et 10 mai. « On sera 18 candidats, 9 à chaque émission. Les juges vont en choisir deux pour aller en finale, et si je ne suis pas choisie par les juges, je peux l’être par le public ! J’ai besoin de vos votes. Vous aurez 24 heures pour voter à la suite de la diffusion, alors soyez prêts. »

En attendant, elle présente le spectacle 5 divas, une seule voix, qui rend hommage à Ginette Reno, Lara Fabian, Céline Dion, Lady Gaga et Whitney Houston, le 29 avril à Chicoutimi et le 4 mai à Dolbeau-Mistassini.