Bien qu’elle s’apprête à souffler ses 25 bougies, la série Un gars, une fille continue de conquérir de nouveaux territoires. La comédie québécoise créée par Guy A. Lepage sera adaptée en Slovaquie, a appris La Presse.

Marc-André Lemieux La Presse

L’entente a été signée mardi au MIPTV de Cannes, ce grand marché annuel des émissions de télévision. Il s’agit d’une 30e adaptation pour Un gars, une fille (Love Bugs, en anglais).

Ce succès international continue d’étonner Guy A. Lepage. Joint au téléphone, l’auteur, animateur, producteur s’est souvenu des ambitions modestes qu’il caressait pour l’émission avant qu’elle entre en ondes.

« Au début, on n’était même pas sûr que c’était pour pogner à l’extérieur du Plateau Mont-Royal ! J’avais un bon feeling que l’émission serait bien faite, mais si quelqu’un m’avait dit qu’elle ferait le tour du monde, je n’y aurais jamais cru. »

Intitulée Tomáš & Diana, la version slovaque comprendra 26 épisodes de 22 minutes. Le tournage démarrera cet été en Slovaquie. La série sera ensuite diffusée sur TV JOJ, une chaîne généraliste privée.

Erika Tóthová, la cheffe des acquisitions chez Slovenská Produkčná, la boîte de production qui assurera l’adaptation, s’est reconnue dans l’histoire portée au Québec par Guy A. Lepage et Sylvie Léonard, a indiqué Monic Lamoureux, coprésidente des Distributions Avanti Ciné Vidéo, l’entreprise québécoise chargée d’exporter le populaire format.

« La vie de couple, c’est universel et intemporel », a-t-elle déclaré, en entrevue à partir de Cannes.

Un quart de siècle plus tard

Cette signature survient à quelques semaines du 25e anniversaire d’Un gars, une fille. La comédie à sketchs a effectivement pris l’antenne de Radio-Canada le 1er mai 1997.

La Slovaquie vient gonfler la liste des pays ayant adapté Un gars, une fille. Cette liste compte notamment l’Espagne, l’Allemagne, la Russie, l’Ukraine, la Suède, l’Italie, la Grèce et — bien entendu — la France.

« Je n’en reviens toujours pas, a déclaré Guy A. Lepage. Je suis super content et surtout, très fier. »

Preuve du succès persistant d’Un gars, une fille à l’étranger, sa version française, avec Jean Dujardin et Alexandra Lamy, jouit d’une cote de popularité quasi inébranlable. Selon un sondage Ipsos-Sopra Steria commandé par Télécâble Hebdo en 2020, la comédie se hissait au 3e rang du palmarès des séries préférées des Français des 30 dernières années, derrière La casa de papel et Game of Thrones, mais devant des mégasuccès américains comme Friends, Grey’s Anatomy et Desperate Housewives.

« Un gars, une fille demeure le format de fiction scripté le plus adapté au monde, a ajouté Monic Lamoureux. Depuis 25 ans, c’est constant. On n’a jamais eu d’accalmie. Il y a toujours de l’intérêt. »