House of the Dragon débarque en août

(New York) La série dérivée de Game of Thrones, la très attendue House of the Dragon, débarque en ondes le 21 août, a annoncé HBO mercredi.

Marc-André Lemieux La Presse

La première canadienne (en version originale anglaise) aura lieu au même moment sur Crave, la plateforme de diffusion en continu de Bell Média. À l’heure actuelle, on ignore quand la version française sera mise en ligne. Dans un courriel, Bell Média a indiqué qu’il espérait l’offrir en simultané, sans décalage.

L’action de House of the Dragon se déroule 200 ans avant Game of Thrones (Le trône de fer). Ce prequel est inspiré de Fire and Blood (Feu et sang) de George R. R. Martin, le roman derrière la série initiale. On y raconte l’histoire des Targaryen, l’une des familles au cœur de Game of Thrones.

House of the Dragon mettra en vedette Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel et Rhys Ifans.