Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

Marc-André Lemieux La Presse

La valeur sûre

Les enfants de la tour

Non, il ne s’agit pas d’une nouvelle émission, mais bien d’une édition spéciale des Enfants de la télé consacrée au célèbre gratte-ciel du 1400, boul. René-Lévesque Est, que Radio-Canada quittera dans quelques mois, après l’avoir habité pendant 49 ans. Pour ressasser des souvenirs liés à la tour brune, André Robitaille et Édith Cochrane reçoivent huit personnalités qui ont marqué son histoire : Véronique Cloutier, Bernard Derome, France Castel, Jean-Philippe Wauthier, Aline Desjardins, René Homier-Roy, Pénélope McQuade et Jacques Boulanger. Une heure extrêmement bien remplie, truffée d’anecdotes intéressantes, durant laquelle vous verrez notamment un montage des plus importants numéros de variétés présentés au Studio 42, Véro souffrir le martyre en revoyant une gaffe faite en direct et Céline Dion chanter aux Beaux dimanches.

ICI Télé, mercredi à 20 h

Le retour

Des idées de grandeur dans ma cour

PHOTO FOURNIE PAR PENGUIN Félix-Antoine Tremblay anime Des idées de grandeur dans ma cour.

On a toujours aimé l’émission de rénovation-décoration Des idées de grandeur, version intérieure comme extérieure, peu importe qui l’animait, Isabelle Racicot ou Stéphane Richard. Sans surprise, on apprécie beaucoup sa nouvelle mouture pilotée par Félix-Antoine Tremblay. Dans ce premier épisode, on refait la cour arrière d’un couple d’amateurs de CrossFit qui désire avoir une douche, un spa, ainsi qu’un coin salon. On retrouve deux designers chouchous des premières saisons, Denis Bourgeois et Jacinthe Leroux. Lequel sera retenu pour piloter le projet des participants ? Parce qu’on n’est pas du genre à divulgâcher quoi que ce soit, vous devrez regarder l’émission pour connaître la réponse.

Canal Vie, mardi à 21 h

La nouveauté

Is It Cake ?

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Is It Cake ?

Vous avez tous regardé – volontairement ou non – ces vidéos sur Instagram, YouTube et compagnie. Vous savez, ces compilations de gâteaux en forme d’objets du quotidien (pain de savon, boule de bowling, rouleau de papier de toilette, sandales Croc…) qu’on découpe au moyen d’un long couteau pour dévoiler leur centre moelleux ? Flairant la bonne affaire, Netflix a décidé de transformer le phénomène internet en compétition. Et c’est un succès. C’était l’émission numéro 1 du service de vidéo sur demande la semaine dernière. Le concept est simple : neuf pâtissiers particulièrement doués doivent créer des desserts trompe-l’œil hyper réalistes qui sauront tromper des juges. Certes, on n’avait pas besoin d’une saison de 9 épisodes de 40 minutes, parce que, après 2, on était rassasié. Mais parce qu’on est gourmand et qu’on n’a pas encore fait d’indigestion, peut-être qu’on s’en prendra un autre morceau…

Netflix (également offert en version française)

L’évènement

Les Grammy

PHOTO JORDAN STRAUSS, INVISION, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’animateur Trevor Noah

Tous les détails concernant la 64e édition des Grammy Awards n’ont pas encore filtré, mais puisque Trevor Noah (The Daily Show) sera aux commandes, nous serons au rendez-vous. Parmi les artistes ayant confirmé leur participation au gala, signalons Billie Eilish, Nas, Chris Stapleton, Brandi Carlile, Olivia Rodrigo, Lil Nas X, H.E.R. et Jack Harlow. Au départ, Kanye West devait s’y produire, mais l’Académie a retiré son invitation parce qu’il aurait manifesté des « comportements inquiétants en ligne ». Puisque cette année, la cérémonie aura lieu au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, on peut espérer une apparition surprise de Céline Dion, ne serait-ce que pour rassurer ses fans qui s’inquiètent de son absence depuis quelques mois.

CBS, dimanche à 20 h