Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder

Marc-André Lemieux La Presse

L’incontournable

Les bracelets rouges

Les téléspectateurs qui n’ont pas regardé Les bracelets rouges cet hiver se sont privés d’une série fort touchante, sans jamais être gnangnan. Réalisée par Yan England, cette adaptation d’un format espagnol brossant le portrait d’adolescents hospitalisés a permis à plusieurs jeunes acteurs de briller, comme Anthony Therrien (Félix), Noah Parker (Justin) et Audrey Roger (Flavie), qu’on verra davantage au cours des prochaines années, c’est quasi assuré. Du côté des parents, on souligne le superbe travail – une fois de plus – d’Isabelle Blais, dans la peau d’une mère qui attend que son fils émerge d’un long coma… Plusieurs intrigues demeurent en suspens à l’approche du dernier épisode. Souhaitons qu’elles se dénouent sans qu’on vide notre dernière boîte de mouchoirs.

TVA, mardi à 20 h (tous les épisodes sont offerts en rattrapage sur TVA+)

Le festival

Quatre films de Denis Villeneuve

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Le réalisateur Denis Villeneuve

En attendant le 18 mars, date à laquelle l’excellent Dune atterrira sur Crave, la plateforme propose quatre des précédents longs métrages du cinéaste québécois : ses deux offrandes de 2013 avec Jake Gyllenhaal, Ennemi, drame psychologique à propos d’un professeur d’histoire qui découvre son sosie parfait, et Prisonniers, thriller policier haletant dans lequel Hugh Jackman tente de retrouver sa fille de 6 ans, son mégasuccès d’action de 2015 avec Emily Blunt, Sicario, et Polytechnique, sa bouleversante reconstitution du massacre montréalais de 1989.

Crave, dès mercredi

Le retour

C’est plus qu’un jardin

PHOTO FOURNIE PAR UNIS TV Édith Cochrane et Emmanuel Bilodeau dans la série documentaire C’est plus qu’un jardin

Diffusée au printemps 2021, la première saison de C’est plus qu’un jardin montrait deux familles qui embarquaient dans l’aventure de l’autosuffisance. D’un côté, les Lucas-Bédard créaient un immense potager dans leur cour arrière. De l’autre, Édith Cochrane et Emmanuel Bilodeau expérimentaient différentes solutions pour réduire leur empreinte écologique. Le tout, sous les conseils de Jean-Martin Fortier, spécialiste d’agriculture biologique, et de Dany Bouchard, producteur maraîcher. Dans cette deuxième saison, une troisième famille s’ajoute au combo : les Palardy-Beaud, qui verdissent leur ruelle de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, à Montréal, avec l’aide de l’experte en horticulture urbaine Marie-Andrée Asselin.

Unis TV, jeudi à 20 h

Le documentaire

Femmes symphoniques

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Le documentaire Femmes symphoniques montre la réalité des femmes dans l’univers sélect des cheffes d’orchestre.

Plusieurs diffuseurs soulignent la Journée internationale des droits des femmes avec une programmation spéciale. ICI ARTV fait partie du groupe en proposant ce documentaire qui montre la réalité des femmes dans l’univers sélect des cheffes d’orchestre. On y relate les parcours de Dina Gilbert (Orchestre symphonique de Kamloops et Grands Ballets canadiens de Montréal), Mélanie Léonard (Orchestre symphonique du Nouveau-Brunswick et Orchestre symphonique de Sudbury) et Naomi Woo (Orchestre symphonique de Winnipeg). La réalisatrice Patricia Beaulieu donne également la parole à Yannick Nézet-Séguin, à Jean-François Rivest et à Marie-Christine Trottier, qui illustrent le chemin parcouru pour qu’une femme soit acceptée aux commandes d’un orchestre.

ICI ARTV, mardi à 20 h