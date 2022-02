Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder

Marc-André Lemieux La Presse

La valeur sûre

Silence, on joue !

Parce qu’on a tous besoin d’une demi-heure quotidienne d’amusement inoffensif compte tenu de l’actualité des derniers jours, Silence, on joue ! représente une valeur sûre. Et cette année, en matière de moments absurdes et hilarants, l’émission de Patrice L’Ecuyer est à la hauteur. On pense notamment au récent passage de l’humoriste Virginie Fortin, qui, devant rapidement dresser la liste de cinq « choses qu’elle ne voudrait jamais voir chez elle », a commencé avec : « Le pénis de mon père. » Sa réponse totalement instinctive a semé l’hilarité non seulement en studio, mais aussi dans de nombreux salons. Voilà une minute de fou rire qui doit allonger notre espérance de vie d’un bon cinq ans. (Et on salue Bernard Fortin.)

ICI Télé, du lundi au vendredi à 17 h 30

Sur demande

Piscines de rêve

IMAGE FOURNIE PAR VRAI La série documentaire Piscines de rêve est présentée sur la plateforme Vrai.

Cette série documentaire produite par Sphère Média (Aller simple, Transplant) porte bien son nom. Les piscines qu’elle présente font effectivement saliver. Est-ce cruel de regarder l’installation de piscines haut de gamme en plein hiver, alors que l’été, la saison des baignades, est loin d’être arrivé ? Peut-être. Mais puisqu’on a un petit (gros) faible pour chaque émission de design/rénovation/décoration qui atterrit en ondes, on est prêt à oublier ce détail… d’autant que dans cette nouvelle série d’épisodes, le consultant et constructeur aquatique québécois Joël-Éric aura comme défi d’aménager une piscine suspendue.

Vrai, le mardi

Le retour

La semaine des 4 Julie

PHOTO SACHA BOURQUE, FOURNIE PAR NOOVO Marie-Lyne Joncas sera aux commandes de La semaine des 4 Julie cette semaine.

Julie Snyder en relâche, Marie-Lyne Joncas revient aux commandes du talk-show de Noovo cette semaine. Comme on avait bien aimé ses remplacements précédents, on jettera un coup d’œil au rendez-vous, notamment mercredi, quand elle recevra son idole, la chanteuse Laurence Jalbert. Également parmi les invités : Marc Fournier de District 31 lundi, Jean-Nicolas Verreault (La cour est pleine !) mardi et François Létourneau, Marilyn Castonguay, Karine Gonthier-Hyndman et Patrice Robitaille mercredi, pour parler des nouveaux épisodes de C’est comme ça que je t’aime.

Noovo, du lundi au jeudi à 21 h

Le documentaire

Downfall – L’affaire Boeing

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Le film Downfall – L’affaire Boeing est présenté sur Netflix.

Avertissement : ne regardez pas Downfall – L’affaire Boeing (version française de Downfall : The Case Against Boeing) si vous avez peur des écrasements d’avion. Alors qu’on recommence tranquillement à voyager, ce serait dommage que cette heure et demie vous cloue au sol pour encore deux ans. Réalisé par Rory Kennedy, plus jeune fille de Robert F. Kennedy, ce film s’attaque au célèbre constructeur aérospatial qui, par souci de rentabilité, a négligé la sécurité des appareils qu’il envoyait dans les airs. La preuve ? Les écrasements de deux appareils Boeing MAX 737 à cinq mois d’intervalle en 2018 et 2019, qui ont entraîné la mort de 346 personnes. D’ordinaire, on n’est pas particulièrement amateur de reconstitutions. Mais ici, elles donnent froid dans le dos.

Sur Netflix