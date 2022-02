Télé-Québec a annoncé mercredi le lancement de la deuxième saison du télé-crochet La fin des faibles, le pendant québécois de la compétition internationale de rap End Of the Weak.

Luc Boulanger La Presse

Diffusée dès le mardi 29 mars, à 22 h, l’émission est toujours animée par Pierre-Yves Lord. Elle sera réalisée par Laurence Morais (Baz) et produite par la boîte URBANIA.

Durant huit semaines, l’animateur tendra le micro à huit chanteurs et artistes de la relève en rap. Ils ont été sélectionnés lors d’auditions tenues à Montréal et à Québec.

« La compétition s’ouvrira cette année sur une résidence de création dirigée par des amoureux de la langue française, une occasion parfaite pour découvrir les aspirantes et aspirants au titre et pour les voir échanger, créer et se préparer à livrer des textes engagés et percutants », écrit-on dans le communiqué du télédiffuseur.

Des incursions dans la vie des candidates et des candidats ainsi que la visite d’invités-surprises en studio seront aussi au menu des émissions suivantes, entre les prestations et les épreuves des participants. Ces derniers seront évalués par les membres du jury, formé d’artistes qui ont fait leur marque dans le domaine, soit Koriass, Sarahmée et Souldia.