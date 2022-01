Perdre District 31 en pandémie ? Un dur coup !

L’annonce faite mardi par Luc Dionne et les producteurs de mettre fin à la quotidienne District 31 au mois d’avril s’est traduite par un déluge de commentaires où les remerciements et les mots d’amour ont côtoyé la tristesse, la colère et, dans plusieurs cas, l’expression d’un désarroi à l’idée de voir Chiasson, Bissonnette, Gagné, St-Hilaire, Guindon et compagnie tirer leur révérence.