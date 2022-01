Le phénomène des Bridgerton vu par leur autrice

Véritable succès Netflix, l’adaptation télévisée de La chronique des Bridgerton a su charmer — et faire rougir — un total de 82 millions d’abonnés 28 jours seulement après sa sortie. Un an plus tard, avec la saison deux qui arrivera d’ici quelques semaines sur nos écrans ainsi que la réédition du dernier tome de la série, la saga familiale ancrée au XIXe siècle continue de soulever les passions. Retour sur le phénomène avec son écrivaine, Julia Quinn.