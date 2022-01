La fin des enquêtes de l’équipe du District 31 approche. Radio-Canada et Aetios Productions ont annoncé mardi que la série se conclura avec la diffusion du 720e épisode le 21 avril prochain.

Véronique Larocque La Presse

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Luc Dionne, scénariste du plus grand succès télévisuel des dernières années, a indiqué que l’équipe de l’émission a été informée de la nouvelle mardi. La décision a été prise après de « nombreuses réflexions et de nombreuses consultations » avec les producteurs Fabienne Larouche et Michel Trudeau, indique-t-il.

« Six ans d’écriture de quotidienne, ça use. Ça use physiquement. C’est compliqué. Ça prend beaucoup de temps. On n’a plus beaucoup de temps libre. Je pense qu’il est temps pour moi de faire face à de nouveaux défis », confie l’auteur.

« M’étant moi-même pliée à cette discipline exigeante, je sais à quel point l’écriture d’une dramatique quotidienne monopolise toute notre existence. Michel et moi sommes reconnaissants à Luc d’y avoir consacré 6 ans de sa vie en déployant tout son talent et sa connaissance profonde des milieux policiers et judiciaires pour tisser des intrigues sans cesse passionnantes. Nous sommes aussi reconnaissants à tous ces comédiens et comédiennes et à toute l’équipe qui se sont engagés avec brio dans ce parcours du combattant, semaine après semaine », a déclaré la productrice Fabienne Larouche, par voie de communiqué.

« L’histoire d’amour entre le public et l’univers de District 31 a marqué un chapitre important de la télévision québécoise, a pour sa part indiqué Dany Meloul, directrice générale de la Télévision de Radio-Canada. Elle a grandement contribué à faire d’ICI TÉLÉ la destination préférée des téléspectateurs en soirée depuis 2018-2019 ».

La nouvelle a suscité une avalanche de réactions éplorées de fans et de personnalités sur les réseaux sociaux.

Les fidèles au poste peuvent se consoler en se disant qu’il reste toute de même 59 épisodes avant la fin. « On vous réserve encore quelques surprises », a promis Luc Dionne.

Radio-Canada a par ailleurs annoncé que l’auteur travaille actuellement sur une nouvelle série télé en 24 épisodes intitulée DPCP. Les détails de cette nouvelle production seront annoncés prochainement.