Le comédien Maxime Denommée tiendra le premier rôle dans Padre, nouvelle fiction dramatique coproduite par la boîte dirigée par Julie Snyder. La Presse a joint le comédien à Winnipeg, au milieu du tournage de la série, et discuté avec la production.

Luc Boulanger La Presse

Douze ans après avoir joué Carl Laplante dans Aveux, Maxime Denommée retrouvera dans Padre un autre personnage mystérieux qui commence une nouvelle vie pour fuir son passé – et oublier les horreurs d’une vie de déchéance. Or, cette fois, il incarnera un prêtre… « Un prêtre pas comme les autres, avec beaucoup d’empathie pour les marginaux, sans parler de sa manière de pratiquer sa religion pas très orthodoxe », explique le comédien en entrevue.

Le tournage de cette nouvelle série de 13 épisodes, qui sera diffusée l’automne prochain sur Unis TV, est en cours depuis deux semaines dans le secteur de Saint-Boniface, au Manitoba. Il se terminera dans une dizaine de jours. Le montage et la postproduction se feront ensuite à Montréal.

Une élue municipale dans la distribution !

Créée en tandem avec Les Productions Rivard (établies à Saint-Boniface) et Toros, à Montréal, filiale des Productions J, Padre est réalisée par Jim Donovan et Danielle Sturk, d’après une idée originale d’Alberto Simone. Le texte a été écrit par Pierre-Marc Drouin (Le siège) et Luc Thériault. Outre Maxime Denommée, on retrouve plusieurs interprètes franco-ontariens et manitobains dans la distribution, ainsi que la comédienne Martine Musau. Celle-ci est avocate de profession et a travaillé pour l’armée canadienne. Depuis novembre, Mme Musau est aussi conseillère municipale de Villeray, et la première femme noire à présider le conseil municipal de Montréal. C’est ce qu’on appelle un parcours atypique !

PHOTO FOURNIE PAR UNIS TV Martine Musau joue sœur Sophie dans Padre.

« Martine a la passion de jouer depuis l’enfance, explique Denommée. Elle a étudié avec Danielle Fichaud [maman Dion dans le film Aline]. Elle a du talent et elle me donne merveilleusement la réplique dans le rôle de sœur Sophie. »

PHOTO DAN HARPER, FOURNIE PAR UNIS TV Maxime Denommée sur le plateau de Padre

L’acteur, qu’on voit depuis deux décennies au théâtre, au cinéma et à la télévision, se sent « complètement dépaysé » sur le tournage de Padre. Et pas seulement parce qu’il se trouve au cœur des Prairies et qu’il fait - 40 °C : « En arrivant ici, je ne connaissais personne sur le plateau, dit-il. Pas un interprète ni un membre de l’équipe technique. C’est rare, mais j’adore ça, faire de nouvelles rencontres. C’est la beauté de ce métier. »

Le thème du pardon

Maxime Denommée joue David, alias le Padre, un prêtre qui a été plus jeune toxicomane et sans-abri dans les rues de Montréal. Pris en charge par un membre du clergé, David est envoyé dans une église abandonnée à Saint-Boniface, devenue un refuge de squatteurs. Au-delà du bien et du mal, ce prêtre non conventionnel, au passé trouble, s’intéressera à la vulnérabilité des marginaux. Et refusera de leur faire la morale.

« Doit-on tout pardonner ? Peut-on voler un voleur ? Un pédophile peut-il se racheter ? » Telles sont quelques-unes des questions soulevées dans la série.

« Padre traite plus de spiritualité que de religion, nuance Julie Snyder. C’est un huis clos, un drame intime, qui mise sur la rédemption, l’empathie. Et Maxime est un acteur fabuleux. Il a beaucoup d’intériorité, dans ses yeux, son regard, même dans sa photo de casting ! Il est parfait pour jouer ce rôle très humain. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE La productrice et animatrice Julie Snyder

Pour Julie Snyder, il s’agit de la première série dramatique des Productions J. Padre fait partie de son objectif d’avoir plus de fictions dans son catalogue. Et de diversifier le contenu de son entreprise, qui conçoit surtout des variétés, des téléréalités (Occupation double), des documentaires et des projets pour le web (Complètement lycée). D’ailleurs, Marc S. Grenier travaille avec l’animatrice en ce sens depuis quelques années, à titre de producteur, fiction et développement, chez Toros. C’est lui qui produit Padre avec Micheline Arbez.

La diffusion de Padre est prévue à l’automne sur la chaîne Unis TV, incluse dans le forfait télé de base partout au Canada. Padre sera également offerte en ligne.