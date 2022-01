Gros plan sur 10 productions d’ici et d’ailleurs susceptibles de nous scotcher devant l’écran au cours de la saison froide

Euphoria, saison 2

Série évènement de HBO, Euphoria braque de nouveau les projecteurs sur la génération Z dans une deuxième saison « brutale », selon son créateur, Sam Levinson. Portée par Zendaya – récompensée de l’Emmy de la meilleure actrice –, la création d’inspiration israélienne suit les tribulations de Rue Bennett, jeune toxicomane qui, aux côtés de sa complice Jules (Hunter Schafer), louvoie dans des intrigues où s’entrechoquent troubles mentaux, dépendances, relations toxiques et tensions libidinales.

Sur Crave le 9 janvier (en version doublée le 11 janvier)

How I Met Your Father

PHOTO PATRICK WYMORE, FOURNIE PAR HULU La distribution principale de How I Met Your Father

L’humour de la un temps populaire série How I Met Your Mother (2005-2014) a mal vieilli, mais est-ce que son dérivé fera l’impasse sur les blagues misogynes et homophobes ? Il faudra s’en remettre à Sophie (Hilary Duff), qui expliquera à ses enfants comment elle a rencontré leur père. La bande « adulescente » de Ted Mosby fera place à un tout nouveau clan new-yorkais ; la narratrice sera notamment entourée de sa colocataire Valentina (Francia Raísa) et de son meilleur ami Jesse (Chris Lowell), aspirant musicien et chauffeur Uber à temps partiel.

Sur Hulu (États-Unis) le 18 janvier et sur Disney+ (date à déterminer)

The Gilded Age

PHOTO ALISON COHEN ROSA, FOURNIE PAR HBO Louisa Jacobson et Denée Benton dans The Gilded Age

Depuis presque une décennie, d’abord pour NBC, puis pour HBO, le créateur de Downton Abbey se penche sur la « période dorée » des États-Unis, qui s’inscrit entre la fin de la guerre de Sécession (1865) et la présidence de Theodore Roosevelt au tournant du XXe siècle. Plus précisément, les neuf épisodes relateront l’arrivée d’une orpheline du Sud, Marian Brook (Louisa Jacobson), chez ses richissimes tantes de New York, en 1882. Dès son arrivée à la gare, Marian se lie d’amitié avec Peggy Scott (Denée Benton), écrivaine afro-américaine. Sur fond d’essor industriel et ferroviaire, toutes deux seront plongées au cœur de conflits familiaux, pécuniaires et sociaux.

Sur Crave le 24 janvier

Lac-Noir

PHOTO JULIEN FAUGÈRE, FOURNIE PAR CLUB ILLICO Mélissa Désormeaux-Poulin dans Lac-Noir

Lac-Noir, c’est le nom d’une petite municipalité fictive et mystérieuse des Laurentides. Un bon jour – ou plutôt un mauvais –, la disparition d’un policier alerte le chef du poste local, Adrien (Stéphane Demers), et mobilise l’enquêteuse de la Sûreté du Québec Valérie Roberge (Mélissa Désormeaux-Poulin). En compagnie de son fils Dave (Anthony Therrien), elle pose ses valises dans le village qui lui promet recul et tranquillité. Or, les disparitions s’accumulent. Les suspects aussi, à commencer par le boucher, Eddy (Normand D’Amour), et le maire véreux, Conrad (Andreas Apergis).

Sur Club Illico le 3 février

Inventing Anna

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Julia Garner dans Inventing Anna

L’escroc russe Anna Sorokin, ou Anna Delvey, a attiré dans ses vilains filets le gratin new-yorkais, principalement de 2013 à 2017. C’est maintenant les créateurs qu’elle charme, comme en fait foi cette nouvelle série Netflix créée par Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy). Les 10 épisodes, inspirés d’un reportage du magazine New York, mettent en lumière l’histoire vraie de cette fausse héritière allemande, dont le rôle a été confié à Julia Garner (Ozark). Grâce à une prétendue fortune de 60 millions qui dormait – très, très profondément – dans un compte suisse, l’influenceuse-arnaqueuse a mené (à crédit) un train de vie opulent jusqu’à sa chute et son emprisonnement en 2019.

Sur Netflix le 11 février

Germinal

PHOTO THIBAULT GRABHERR, FOURNIE PAR FTV/BANIJAY Étienne Lantier dans Germinal

Relecture moderne du roman d’Émile Zola, la série française d’abord présentée sur France 2 suit le parcours d’Étienne Lantier (Louis Peres) dans les mines de Montsou, dans le Nord. Le jeune ouvrier, sensible aux injustices, se révolte lorsque la Compagnie des Mines décrète une baisse de salaires. Il mène le peuple du charbon dans un effort de grève qui sera violemment réprimé, tout comme son amour pour Catherine Maheux (interprétée par l’actrice québécoise Rose-Marie Perreault), flamme de l’impitoyable Chaval. À noter : le compatriote Aliocha Schneider fait aussi partie de la distribution sous les traits de l’ingénieur minier Paul Négrel.

Sur l’Extra d’ICI Tou.tv le 26 février

The Dropout

PHOTO FOURNIE PAR HULU Amanda Seyfried dans The Dropout

Autre histoire vraie, autre histoire de chute, celle-là adaptée d’une émission balado homonyme d’ABC Audio. The Dropout s’intéresse à l’ascension et à la dégringolade d’Elizabeth Holmes, fondatrice de la société de biotechnologies Theranos à l’âge de 19 ans, en 2003, avant d’être inculpée pour « fraude massive » 15 ans plus tard. Elle a été déclarée coupable lundi dernier. La « décrocheuse » – d’où le titre – de l’Université Stanford devait initialement être incarnée par Kate McKinnon, mais son désistement a laissé le rôle vacant, à la faveur d’Amanda Seyfried. Sous la gouverne d’Elizabeth Meriwether (New Girl), la minisérie met aussi en vedette Naveen Andrews dans la peau de Ramesh « Sunny » Balwani, bras droit et ex-amoureux de la multimilliardaire déchue.

Sur Hulu (États-Unis) le 3 mars et sur Disney+ (date à déterminer)

C’est comme ça que je t’aime, saison 2

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE RADIO-CANADA François Létourneau, Marilyn Castonguay, Karine Gonthier-Hyndman et Patrice Robitaille dans C’est comme ça que je t’aime 2

Huguette Delisle (Marilyn Castonguay), nouvelle caïd de Sainte-Foy, retrouvera-t-elle son œil du tigre ? Le clan des Delisle-Paquette gardera-t-il le contrôle de son empire criminel pendant le séjour des enfants au camp d’été 1975 ? Est-ce l’amour ou les armes qui feront le plus mal ? Est-ce que Serge (Patrice Robitaille) et Micheline (Karine Gonthier-Hyndman) sauveront leur mariage ? Voici le genre de questions auxquelles devrait répondre la deuxième saison de la savoureuse série C’est comme ça que je t’aime, scénarisée par François Létourneau – qui incarne aussi le pitoyable Gaétan – et réalisée par Jean-François Rivard.

Sur l’Extra d’ICI Tou.tv le 3 mars

Bridgerton, saison 2

PHOTO LIAM DANIEL, FOURNIE PAR NETFLIX Jonathan Bailey et Simone Ashley dans Bridgerton 2

Série Netflix la plus visionnée des tous les temps après Squid Game, Bridgerton allait assurément obtenir une suite, voire des suites. Cette production de Shonda Rhimes, inspirée d’une collection de romans de Julia Quinn, expose le quotidien des familles Bridgerton et Featherington au temps de la Régence anglaise. Si la première mouture braquait la caméra sur la jeune aristocrate Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), la deuxième saison zoomera en direction de son frère, le vicomte Anthony (Jonathan Bailey). La porte claquée par l’acteur René-Jean Page – et donc par Simon Bassett, duc de Hastings – en raison de différends artistiques devrait être compensée par l’arrivée de Simone Ashley (Sex Education) dans le rôle principal féminin, celui de Kate Sharma.

Sur Netflix le 25 mars

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Sandrine Bisson

Le temps des framboises

Des textes de Florence Longpré, une réalisation de Philippe Falardeau, la musique de Martin Léon et un rôle principal confié à Sandrine Bisson : c’est dire en peu de mots toutes les promesses du Temps des framboises. La trame narrative découle de la mort du mari d’Elizabeth, qui hérite de la ferme familiale sans aucune base en agriculture. En plus d’apprivoiser ses nouvelles fonctions, la veuve doit s’occuper de ses deux fils – un adolescent insoumis (Elijah Patrice) et un garçon sourd et muet (Xavier Chalifoux) –, gérer des travailleurs saisonniers et affronter une belle-famille inamicale. Micheline Lanctôt, Paul Doucet, Ellen David, Nicole Leroux et l’acteur mexicain Edison Ruíz font aussi partie de la distribution.

Sur Club Illico le 14 avril