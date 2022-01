Télévision

Chris Noth retiré de la suite de Sex and the City

Chris Noth, connu pour le rôle de Mr. Big, n’apparaîtra pas dans l’épisode final de la série And Just Like That, suite de Sex and the City diffusée par HBO Max, rapporte Variety. Le retrait des séquences déjà filmées survient dans la foulée d’accusations d’agressions sexuelles formulées à l’endroit de l’acteur par quatre femmes.