La COVID-19 a forcé le report de trois journées de tournage sur 5e rang.

Marc-André Lemieux La Presse

En temps normal, Maude Guérin et compagnie auraient dû plier bagage aujourd’hui, mais puisque les propriétaires du domicile où plusieurs scènes devaient être tournées ont contracté la maladie et doivent être placés en quarantaine, l’équipe reprendra le collier au retour des fêtes, les 5, 6 et 7 janvier, dans une autre maison.

Jointe au téléphone, la productrice Joanne Forgues (Productions Casablanca) indique qu’elle se croise les doigts pour être capable de mener son tournage à terme dans deux semaines, malgré la recrudescence qu’on observe partout au Québec en raison du variant Omicron.

Pour l’instant, aucun membre de l’équipe de 5e rang n’a été déclaré positif, mais la pandémie inquiète.

« Il est temps que [nos tournages] finissent, parce qu’on sent le stress monter, commente Joanne Forgues. Sur le plateau, les gens sont nerveux. »

« À chaque jour, on voit le nombre de cas augmenter, poursuit-elle. Et dans le milieu, il y en a pas mal. À chaque jour, on reçoit des courriels de gens qui l’ont. C’est sûr que c’est un peu stressant. »

« Très, très sévère »

5e rang a été la première série de fiction à reprendre ses activités, en juin 2020, après l’entrée en vigueur du Guide des normes sanitaires en milieu de travail pour l’industrie audiovisuelle, qui régit les tournages en pandémie.

Plus tôt cette année, certaines mesures ont été allégées, mais Joanne Forgues est demeurée « très, très sévère » : masque en permanence, même durant les déplacements en voiture, collation à l’extérieur, distanciation, etc.

« Chaque fois qu’un comédien ou qu’un technicien avait des symptômes, on l’envoyait se faire tester immédiatement, et tant qu’il n’avait pas obtenu son résultat, il restait loin du plateau, déclare la productrice. On s’est parfois fait critiquer. Les gens trouvaient qu’on exagérait, mais on voulait mettre toutes les chances de notre côté pour éviter une éclosion. »

« On tourne beaucoup dehors, ça nous aide, ajoute-t-elle. La plupart des séries annuelles comme 5e rang sont tournées en studio, dans des endroits plus fermés. Étant donné qu’on n’a pas de studio, on tourne dans des lieux beaucoup plus aérés, et aussitôt qu’on peut faire une scène à l’extérieur, c’est ce qu’on fait. »

Hausse des cas à Radio-Canada

La pandémie frappe l’industrie télévisuelle depuis quelques semaines.

Radio-Canada connaît une hausse de cas positifs à la COVID-19 parmi ses employés. Mais pour l’instant, rien n’indique que cette augmentation émane d’une contamination au travail, souligne Marc Pichette, le directeur des relations publiques du diffuseur.

Radio-Canada a d’ailleurs resserré ses mesures sanitaires cette semaine, incluant le port du masque en tout temps.

Selon l’Association québécoise des productions médiatiques (AQPM), les plateaux de tournages ont été le théâtre d’une seule éclosion depuis l’automne.

Dans un message envoyé à La Presse, la directrice des relations de travail et des affaires judiciaires de l’AQPM, Geneviève Leduc confirme qu’au cours des trois dernières semaines, il soit arrivé qu’une personne œuvrant au sein d’une production obtienne un test positif à la COVID-19, mais souvent, son résultat découlait de « raisons autres que celles liées au milieu professionnel, comme un enfant ou un(e) conjoint(e) positif ».

« Dans ce cas, la production suit à la lettre les directives de l’Institut national de santé publique du Québec pour vérifier si d’autres membres de l’équipe sont ou non à risque », note Geneviève Leduc.