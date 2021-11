Chaque samedi soir, depuis 12 ans, les téléspectateurs d’En direct de l’univers l’entendent chanter dans leur salon. Et pourtant, Virginie Cummins demeure un mystère. « Je n’ai pas besoin du spotlight », explique-t-elle.

Marc-André Lemieux La Presse

En entrevue, la choriste se raconte sans filtre. On découvre une mélomane avertie, encore attachée aux CD, qui possède une collection de 60 000 chansons. Collection qu’elle bâtit depuis l’époque où tous les 20 $ qu’elle gagnait en gardant des enfants représentaient une visite au HMV.

Pour Virginie Cummins, la musique n’est pas qu’une simple passion ; c’est toute sa vie. Pour devenir chanteuse, elle n’a ménagé aucun effort. Cours de chant, cours de piano classique, concours, spectacles, diplôme d’études collégiales en chant jazz, baccalauréat… Elle a coché toutes les cases.

J’ai mis tous mes œufs dans le même panier. Pour moi, le chemin a toujours été assez droit et clair. Virginie Cummins

Bien qu’elle n’ait rien laissé au hasard pour atteindre son objectif, Virginie Cummins s’estime chanceuse d’avoir réussi.

« Des gens qui veulent ma job, il y en a plein… et il y en a plein qui seraient aussi bons que moi pour la faire, déclare l’interprète de 42 ans, humblement. Ce n’est pas juste le talent qui compte ; il faut avoir une bonne attitude, connaître les bonnes personnes, être au bon endroit au bon moment… »

Connexion Scott Price

C’est grâce à Scott Price, directeur musical de Céline Dion, que Virginie Cummins figure au générique d’En direct de l’univers depuis son arrivée en ondes. Quand Attractions Images a recruté le célèbre pianiste pour qu’il chapeaute l’émission en 2009, il s’est assuré qu’elle soit engagée.

Virginie Cummins avait rencontré Price quelques années plus tôt, à son domicile dans l’ouest de l’île de Montréal, alors qu’elle tentait d’enregistrer un album.

« Il s’est mis au piano et j’ai chanté une couple de lignes, puis il s’est arrêté et m’a dit : “Who are you ?” [Qui es-tu ?] J’ai répondu que j’avais fait beaucoup de restaurants, beaucoup de bars, que j’étais allée chanter à l’étranger durant quelques années et qu’aujourd’hui, j’essayais de faire ma place au Québec. »

Il m’a proposé d’être choriste au gala Artis et j’ai capoté ! C’était tellement ça que j’avais envie de faire ! Bien plus qu’une carrière comme soliste. Pour moi, ç’a été un tournant. Virginie Cummins

C’est également pour fonder une famille que Virginie Cummins a choisi de mener une carrière de choriste. Mission accomplie : elle est aujourd’hui mère d’un petit garçon et d’une petite fille.

« J’ai toujours voulu avoir des enfants. Être soliste, ça compliquait les affaires. Les tournées, la vie de nomade… Ce n’était pas pour moi. »

« Véritable sauveuse »

Virginie Cummins qualifie également En direct de l’univers de tournant. Depuis plus d’une décennie, elle côtoie des artistes qu’elle admire, comme Fred Pellerin, Daniel Lavoie, Richard Séguin, Patrick Norman et Luce Dufault. Et plus les saisons passent, plus elle prend de l’assurance.

« Au début, j’étais plus timide. Et pourtant, je n’étais pas moins compétente. J’avais beaucoup de bagage, j’avais la même drive, mais j’étais plus réservée. »

Virginie Cummins possède « un instinct musical hors du commun », indique France Beaudoin. Jointe au téléphone, l’animatrice et productrice associée d’En direct de l’univers qualifie la choriste de « véritable sauveuse ». Puisqu’elle connaît le programme de chaque émission par cœur, elle prend discrètement le relais dès qu’un artiste ou qu’un proche de l’invité oublie les paroles ou s’égare.

« Quand tu as Virginie à côté, tu peux te tromper », assure France Beaudoin.

Elle peut tout chanter. Sa voix descend tellement bas. Elle peut même doubler les gars. Elle magnifie chaque performance. Sans elle, on n’a pas le même show. France Beaudoin

L’animatrice salue également ses qualités humaines. « Elle est infiniment généreuse et traite tout le monde de manière égale. Son plus grand bonheur, c’est vraiment de mettre les autres en valeur. »

Une porte ouverte

En direct de l’univers a évidemment accru la notoriété de Virginie Cummins. Depuis quelques années, on retient notamment ses services pour qu’elle chante l’univers d’adeptes de l’émission qui souhaitent souligner un anniversaire en grand.

Quand monsieur et madame Tout-le-Monde la croise en public, une question surgit presque automatiquement : et l’album solo, c’est pour quand ?

Avant, elle répondait « jamais ». En 2021, les cartes sont brouillées.

« J’ai ouvert la porte, révèle-t-elle. Avant, si quelqu’un m’avait critiquée, j’aurais pleuré. Je me serais effondrée. Aujourd’hui, je suis moins stressée. Je sais ce que je vaux. Je connais mes faiblesses. Je connais mes forces. J’aurais beaucoup moins peur. »

PHOTO CHLOÉ MCNEIL, FOURNIE PAR LA PRODUCTION Une partie de l’équipe de choristes et de musiciens d’En direct de l’univers derrière l’album Noël comme autrefois

Album de Noël

Pour l’heure, Virginie Cummins figure sur Noël comme autrefois, un disque collectif qu’elle vient de lancer avec l’ensemble des choristes et musiciens d’En direct de l’univers. Réalisé par Jean-Benoit Lasanté, l’opus aux accents jazz et folk propose neuf titres à fraîche odeur de sapin, comme Marie-Noël, Le sentier de neige/Je reviens chez nous et Joyeux Noël.

Des concerts sont prévus en décembre 2022 dans quelques villes du Québec.

« On est une belle gang. On rit beaucoup ensemble. Ça faisait des années qu’on parlait d’enregistrer un album de Noël. Je suis vraiment contente qu’on l’ait finalement fait. »

ICI Télé présente En direct de l’univers les samedis à 19 h.

L’album Noël comme autrefois des musiciens et choristes d’En direct de l’univers est en vente.