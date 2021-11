Télévision

Dolly Parton — Here I Am

Un fascinant portrait de Dolly Parton

Se fier aux apparences est une grave erreur lorsqu’il s’agit de Dolly Parton. Son image de Barbie de campagne aux coiffes opulentes l’a servie autant qu’elle lui a nui. Dolly Parton – Here I Am, offert sur Netflix, pose un regard sensible sur cette personnalité complexe et attachante, devenue rien de moins qu’un monument de la musique country et de la pop.