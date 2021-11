La plateforme de diffusion en continu HBO Max diffusera, le 1er janvier prochain, une émission spéciale, Harry Potter Return to Hogwarts (Harry Potter : retour à Poudlard), qui réunira entre autres le trio d’interprètes : Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint. Cette émission veut souligner le 20e anniversaire de la célèbre franchise avec la sortie du premier volet d’Harry Potter au cinéma, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, en novembre 2001.

Luc Boulanger La Presse

D’autres membres de la distribution des huit films seront aussi de la prochaine réunion. C’est le cas entre autres d’Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Ralph Fiennes (Voldemort), Robbie Coltrane (Hagrid) et Tom Felton (Draco Malfoy).

Au Canada, la version anglaise sera aussi mise en ligne sur Crave en même temps que sur HBO Max le jour de l’An. Une version sous-titrée en français arrivera plus tard en janvier 2022.

« Ce fut un voyage incroyable depuis les débuts du film Harry Potter à l’école des sorciers », a déclaré Tom Ascheim, dirigeant chez Warner Bros, lors de l’annonce mardi. « Cette rétrospective est un hommage à tous ceux dont la vie a été touchée par ce phénomène culturel — des acteurs et de l’équipe talentueux qui se sont investis corps et âme dans cette franchise de films extraordinaires aux fans passionnés qui continuent de maintenir l’esprit du monde sorcier vivant, 20 ans plus tard. »

Voir l’aguiche en vidéo.