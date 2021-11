Les tandems qui ont été à la barre des Enfants de la télé : Véronique Cloutier et Antoine Bertrand, et Antoine Robitaille et Édith Cochrane.

Radio-Canada diffusera la 300e des Enfants de la télé cette semaine. Pour souligner cet anniversaire, nous avons dressé la liste, en ordre chronologique, des 10 moments les plus marquants des 12 premières saisons de l’émission animée tour à tour par les tandems Véronique Cloutier-Antoine Bertrand, puis André Robitaille-Édith Cochrane.

1. Antoine déchire son pantalon (diffusion : 2 février 2011)

Antoine Bertrand fend son pantalon en essayant de reproduire une chorégraphie du Match des étoiles avec Alex Perron. Animatrice du rendez-vous hebdomadaire de 2010 à 2014, Véronique Cloutier parle d’une « perte de contrôle totale en studio ». Au plus grand bonheur des téléspectateurs, d’autres dérapages du genre sont survenus durant l’ère Véro-Antoine. Parmi eux, signalons quand Raôul Duguay a léché le torse enduit de Nutella de Mario Tessier, ou encore quand Véronique Cloutier a eu un fou rire incontrôlable en présentant un extrait où Manuel Hurtubise, en maillot de bain, se collait beaucoup trop contre Mitsou. « Ça n’avait aucun sens ! », rigole l’animatrice.

2. Double entartage (diffusion : 21 septembre 2011)

Antoine Bertrand se fait entarter, deux fois plutôt qu’une. La première, aux mains de Louis Morissette, la seconde, aux mains du roi du burlesque, Gilles Latulippe. « Je ne l’ai jamais vu venir, sauf quand il était trop tard ! s’exclame le coanimateur. C’est là qu’on a vu tout le génie de M. Latulippe. J’avais la face pleine de crème ! C’était comme un show de Benny Hill ! » Antoine Bertrand a pris sa revanche sept ans plus tard. Portant des lunettes de sécurité et vêtu d’une combinaison de protection, le comédien a rendu la pareille à Louis Morissette alors qu’il accordait une entrevue à André Robitaille et Édith Cochrane. « J’ai attendu sous les gradins pendant une heure et demie. La vengeance est un plat qui se mange froid… surtout quand il s’agit de crème fouettée. »

3. Le solo d’Hugo St-Cyr (diffusion : 12 septembre 2012)

Dans une spéciale ralliant une pléthore d’artistes jeunesse de différentes générations, dont Christine Lamer, Claude Lafortune, Paul Buissonneau, Claire Pimparé, Marc-André Coallier, Mariloup Wolfe et Stéphane Bellavance, Hugo St-Cyr crée une forte impression en s’installant derrière une batterie pour reprendre la chanson-thème de Watatatow, l’émission dont il avait tenu la vedette pendant 14 ans. Antoine Bertrand se rappelle l’énergie que l’acteur avait amenée en studio. « Il avait juste l’air heureux. J’avais trouvé ça très beau comme moment. » L’interprète de Michel Couillard est mort trois ans plus tard d’un cancer des os.

4. La dernière de Véro… et d’Antoine (diffusion : 9 avril 2014)

Alors que tout le monde s’enlace pour souligner la dernière de Véronique Cloutier, qui délaisse l’émission après quatre saisons aux commandes, Antoine Bertrand lui souffle à l’oreille qu’il plie également bagage. Le tout, devant les caméras. « Personne n’a entendu parce qu’il y avait beaucoup de bruits et d’applaudissements, raconte Véronique Cloutier. C’est un moment très, très fort dans mon parcours professionnel et humain parce que Antoine, c’est un ami. Ça montrait combien on était soudés. » L’automne suivant, André Robitaille et Édith Cochrane leur succéderont aux commandes. « C’est rare qu’un duo d’animateurs soit remplacé et qu’après, l’émission obtienne autant de succès, indique le producteur Guy Villeneuve, du Groupe Fair-Play, la boîte derrière le rendez-vous. Encore aujourd’hui, on est l’émission la plus rediffusée. On est en ondes 48 semaines par année ! »

5. L’émotion de Charles Lafortune (diffusion : 11 novembre 2015)

Invité avec Luc Senay et Françoise Faucher, Charles Lafortune éclate en sanglots après avoir regardé un vieil extrait de l’émission Dans ma caméra, animée par Geneviève Borne. Le clip montrait l’acteur et animateur en 2002, alors nouveau papa, tenant son fils Mathis dans ses bras. De retour en studio, Charles Lafortune explique avoir beaucoup d’émotion puisqu’au moment de tourner ces images, il ignorait que Mathis était autiste. « Voir Charles complètement casser, c’était quelque chose d’extrêmement poignant et touchant parce qu’il contrôle habituellement très bien ses émotions, explique André Robitaille. Pour moi, cet extrait représente ce que notre émission peut faire. On rappelle des souvenirs, mais avec le temps qui passe, ça nous amène ailleurs. »

6. Hommage à Janette Bertrand (diffusion : 24 octobre 2018)

Entourée de Guy A. Lepage, d’Élise Guilbault, de Mario Saint-Amand, du Dr Réjean Thomas et de Martin Sabourin, sans compter ses trois enfants, Dominique, Isabelle et Martin Lajeunesse, Janette Bertrand fait l’objet d’une émission spéciale bien remplie durant laquelle on revisite son parcours. « Elle était émue comme une grand-maman qui revoit tout son monde, indique Édith Cochrane. Il y avait beaucoup de respect, beaucoup de tendresse dans l’air. Avec les extraits, on avait montré à quel point elle était d’avant-garde. Et avec l’entrevue, à quel point elle est toujours aussi pertinente. »

7. Spéciale Information (diffusion : 13 novembre 2019)

Consacrée aux journalistes de Radio-Canada, l’émission réunit Patrice Roy, Bernard Derome, Céline Galipeau, Marie-Josée Turcotte, Maxence Bilodeau, Sébastien Bovet et Raymond St-Pierre. Mordu de nouvelles depuis toujours, André Robitaille savoure chaque seconde, qu’il soit question d’évènements phares de l’histoire (chute du mur de Berlin, attentats du 11 septembre 2001) ou d’erreurs en ondes. « Je n’ai jamais été groupie, mais j’étais fier d’avoir tous ces gens en studio. C’était un mix parfait entre information, rires et émotion. »

8. Le dernier plateau de Michel Louvain (diffusion : 2 décembre 2020)

Plusieurs émissions spéciales « hommage » ont été présentées au cours des années. Marc Labrèche, Claude Legault, Julie Snyder et Dominique Michel y ont notamment goûté. Quand Michel Louvain a foulé le plateau de l’émission avec Normand Daneau et Mélissa Bédard en 2020, aucun coup de chapeau officiel n’était prévu, mais au bout du compte, l’heure s’est naturellement transformée en salut au chanteur, raconte Édith Cochrane. « Je suis fière de l’avoir fait rire. On sentait qu’il ne s’était pas ouvert souvent comme ça. » Il s’est agi du dernier plateau télé visité par l’artiste, qui s’est éteint quelques mois plus tard.

9. La connexion Tanguay-Alkhalidey (diffusion : 3 mars 2021)

Selon le producteur Guy Villeneuve, l’une des forces de l’émission est d’assembler autour d’une même table des artistes issus de milieux différents. Parfois, ces rencontres improbables provoquent des étincelles. Édith Cochrane garde un beau souvenir du moment où Adib Alkhalidey et Guylaine Tanguay ont réalisé qu’ils s’étaient souvent croisés, 25 ans plus tôt, au même marché aux puces à Montréal. Il aidait sa mère à vendre des robes ; elle chantait au bar de l’endroit. « C’était un pur hasard, affirme Édith Cochrane. Ils étaient très émus d’apprendre qu’ils avaient une connexion, qu’ils avaient été figurants dans la vie de l’autre. »

10. Blooper avec Ricardo (diffusion : 31 mars 2021)

Durant une pause d’enregistrement, alors qu’André Robitaille écoute des indications dans son oreillette, Ricardo Larrivée lance une flèche à l’animateur, avec lequel il entretient – visiblement – une belle complicité. Robitaille réplique en faisant un doigt d’honneur au chef cuisinier, geste qui pousse Patricia Paquin, également invitée à l’émission, à déclarer : « J’ai comme l’impression qu’on ne verra pas ça à la télé. » Erreur. La séquence s’est retrouvée dans une édition spéciale « Jamais vu » présentée au printemps 2021. « Ça montre la camaraderie dans l’industrie », souligne André Robitaille.

ICI Télé présente la 300e des Enfants de la télé mercredi à 20 h. Au programme : une spéciale tête d’affiche consacrée à Fabienne Larouche avec Chantal Fontaine, Sophie Lorain, Élise Guilbault, Karine Vanasse, Julie Perreault, Hélène Bourgeois-Leclerc et Magalie Lépine-Blondeau.