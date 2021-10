(Montréal) Voici la chronique télévision de La Presse Canadienne pour la semaine du 23 au 29 octobre 2021.

Jean Philippe Angers La Presse Canadienne

Le rappeur Loud offre un spectacle enregistré pour la télévision et présente en primeur trois nouvelles chansons en plus de nombreux morceaux populaires.

Loud cinétique adopte la formule de Télé-Québec qui avait notamment offert le Bleu Jeans Bleu en téléski dans une formule conviviale avec plusieurs invités.

Dans un « lieu inédit », Loud sera notamment accompagné des artistes Souldia, 20Some, Lary Kidd, MikeZup, Charlotte Cardin et Alexandra Stréliski. On promet aussi la participation d’artistes visuels et une surprise au public à l’aide d’hypertrucages.

La diffusion réservera aussi des moments en coulisses, alors que Loud et ses proches collaborateurs revisiteront ses grands faits d’armes.

Le rappeur revient sous les projecteurs avec Loud cinétique après s’être plongé dans la création de son prochain album dans la dernière année.

À Télé-Québec. Samedi 23 octobre, à 21 h.

Anne-Élisabeth Bossé dans Plan B

PHOTO FOURNIE PAR ICI TÉLÉ Plan B

La série Plan B revient pour une troisième saison, avec cette fois l’actrice Anne-Élisabeth Bossé dans le rôle principal.

Mylène, la policière de 39 ans, traverse une période difficile suite à sa rupture avec Guillaume (Pierre-Luc Brillant), d’autant plus que ça implique d’être séparée du fils de celui-ci, Justin (Thomas Haché), pour qui elle a un profond attachement.

Aussi, sa vie bascule lors d’une intervention de routine auprès d’une famille en crise. En découvrant le pouvoir de « Plan B », elle fera tout pour corriger l’issue de ce drame familial entre Bruno (Vincent Leclerc) et Caroline (Mélanie Pilon).

La nouvelle saison de Plan B, signée par Jean-François Asselin et Jacques Drolet, se décline de nouveau en six épisodes de 60 minutes.

À ICI Télé. Mercredi 27 octobre, à 21 h.

Série documentaire sur les familles d’accueil

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE TVA Être famille d’accueil

Une nouvelle série documentaire pose un regard intime sur le quotidien de cinq familles d’accueil.

Ces familles ont choisi d’accompagner, de protéger et d’aimer des enfants retirés de leur foyer biologique par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

Nancy Audet, journaliste et ancienne de la DPJ, va à la rencontre de ces familles.

À MOI ET CIE. Dès le 27 octobre, à 20 h.

Le Jour J pour Julie Snyder

PHOTO TIRÉE DU SITE DE NOOVO Le Jour J

Le 27 octobre, c’est le dernier épisode du Jour J de Julie Snyder, intitulé « La réaction des enfants ».

C’est le moment tant attendu pour Julie, le dévoilement du projet final aux enfants et à son complice dans cette aventure, le courtier immobilier Georges Bardagi.

Julie peut vivre ses premiers moments dans son condo créé à son image.

À Canal Vie. Mercredi 27 octobre, à 20 h.

L’Halloween à l’écran

CAPTURE D’ÉCRAN La malédiction de La Llorona

L’Halloween approche, période sucrée de magie pour les petits et de frissons pour les plus grands, adeptes de films d’horreur.

Parmi les offrandes, pour lancer le week-end de l’Halloween, la comédie Zombieland - Le doublé, sortie en 2019, met en vedette Woody Harrelson, Jesse Eisenberg et Emma Stone. Trois tueurs de zombies partent à la rescousse d’une des leurs, tombée sous le charme d’un musicien pacifiste qui souhaite adhérer à une commune.

Dans le drame La malédiction de La Llorona, sorti la même année, une jeune mère veuve demande l’aide d’un mystérieux guérisseur lorsqu’elle réalise qu’elle est poursuivie par La Llorona, une fantôme tueuse d’enfants, à en croire une légende mexicaine. Le film réalisé par Michael Chaves compte dans sa distribution Linda Cardellini, Patricia Velasquez et Raymond Cruz.

À TVA. Zombieland — Le doublé. Vendredi 29 octobre, à 22 h 35.

À TVA. La malédiction de La Llorona. Samedi 30 octobre, à 0 h 35.

Gildor Roy et Fabien Cloutier à la table

PHOTO FOURNIE PAR ICI TÉLÉ L’autre midi à la table d’à côté

À L’autre midi à la table d’à côté, l’acteur et dramaturge Fabien Cloutier et le comédien et chanteur Gildor Roy discutent entre eux de divers sujets qui les interpellent, notamment leur relation avec leur père et leur passion pour le théâtre. Tous deux originaires du Québec rural, ils y vont aussi d’anecdotes sur la vie dans les champs.

Franches discussions et confidences sont au menu de ce concept radio ayant fait le saut à la télévision.

À ICI Télé. Samedi 23 octobre, à 20 h.