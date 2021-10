Une émission spéciale consacrée à Adele sera présentée le 14 novembre sur les ondes de CBS, cinq jours avant la sortie de 30, son premier album en six ans.

Alexandre Vigneault La Presse

Adele One Night Only, d’une durée de deux heures, comprendra une performance et une interview menée par Oprah, a précisé Variety.com. Il sera question de son nouveau disque, mais aussi de son divorce et de sa vie avec son fils.

L’émission spéciale, tournée à Los Angeles, sera diffusée à CBS à 20 h 30. Elle sera accessible en diffusion en direct et sur demande sur Paramount+.

Par ailleurs, Adele et Xavier Dolan ont tous les deux dévoilé lundi des photos du tournage du clip Easy On Me, qui a eu lieu à Dunham à la mi-septembre. Les images ont été publiées sur les pages Instagram de la chanteuse et du réalisateur.