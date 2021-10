Télévision

Documentaire La goutte de trop

Plongée dans les défis de l’eau potable

Avec 4500 rivières et un demi-million de lacs, le Québec est riche en eau douce. Cet « or bleu » qu’on tient pour acquis est menacé. Par notre négligence, mais surtout par notre ignorance. Le documentaire La goutte de trop fait œuvre utile en exposant de manière instructive et pas du tout culpabilisante le défi de la préservation de nos eaux douces, à la source d’un bien précieux entre tous : l’eau potable.