(Toronto) Discovery Plus arrivera au Canada la semaine prochaine.

David Friend La Presse Canadienne

La nouvelle plateforme de diffusion en continu, spécialisée dans les émissions de non-fiction, a annoncé son lancement le 19 octobre pour les téléspectateurs canadiens.

Elle proposera plus de 200 séries exclusives et originales ainsi que 60 000 épisodes de programmation de sa bibliothèque de réseaux de télévision par câble, dont HGTV, Food Network, TLC et Animal Planet.

La plateforme hébergera également une variété de programmes originaux, notamment Unseamly : The Investigation of Peter Nygard, No Responders Left Behind et Queen of Meth.

L’abonnement mensuel de Discovery Plus coûtera 4,99 $ par mois pour sa version avec publicités et 6,99 $ par mois dans sa version mise à niveau sans publicité.

La plateforme de diffusion en continu, qui a été déployée sur de nombreux marchés internationaux plus tôt cette année, rejoint un nombre croissant d’options au Canada, notamment les services établis Netflix et Crave, ainsi que les nouveaux joueurs Disney Plus et Apple TV Plus.

Dans le cadre de l’arrivée du service de diffusion en continu de Discovery au Canada, la société a renforcé son accord de coentreprise avec Corus Entertainment, un partenaire de télévision traditionnel de longue date, avec un nouveau partenariat marketing.

Corus utilisera ses réseaux linéaires, sa radio, et ses plateformes numériques et sociales pour promouvoir la programmation de Discovery Plus.

Les représentants de Discovery Plus n’étaient pas immédiatement disponibles pour fournir des détails sur le partenariat avec Corus.

Discovery Plus sera disponible sur divers appareils de diffusion en continu, y compris ceux d’Apple, de Roku et d’Amazon. Le service sera également compatible avec Chromecast et d’autres produits Google, ainsi qu’avec les modèles Xbox récents et les téléviseurs intelligents Samsung.