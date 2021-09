Télévision

Une période des Fêtes sous le signe de Hawkeye

L’univers Marvel est foisonnant et Disney arrive avec une quatrième série en moins d’un an destiné à sa chaîne spécialisée. Après WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier et Loki, c’est au tour de la série Hawkeye de prendre l’affiche sur Disney+ à partir du 24 novembre.