La comédienne, productrice et réalisatrice Mindy Kaling fera partie des invités de l’évènement C2 Montréal qui aura lieu du 19 au 21 octobre, ont annoncé les organisateurs ce matin.

André Duchesne La Presse

Américaine d’origine indienne, Mindy Kaling est bien connue pour son personnage de Kelly Kapoor dans la comédie télé The Office. Les organisateurs de la conférence indiquent que Mme Kaling a scénarisé 26 épisodes de cette série au cours des huit années auxquelles elle a participé.

« Elle s’est mérité une nomination aux prix Emmy, une première pour une femme racisée, toutes catégories scénaristiques confondues », ajoute-t-on.

Mindy Kaling est aussi la créatrice de la série Never Have I Ever (v. f. Mes premières fois) qui raconte la vie compliquée d’une adolescente indo-américaine. Le scénario est inspiré de ses propres expériences de jeunesse. Une troisième saison est attendue.

Mindy Kaling, qui est aussi essayiste, a été vue et entendue dans les films A Wrinkle in Time, Inside Out, Late Night, Ocean’s 8 et plusieurs autres.

Les organisateurs de C2 Montréal annoncent par ailleurs la venue de Daniel Habashi, directeur général de Tik Tokk Canada, Stewart Bain, cofondateur et PDG de NorthStar Earth & Space, Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction de la Banque des entrepreneurs canadiens et Daniel Krettek Cobb, fondatrice de Google Empathy Lap.

Ces nouveaux noms s’ajoutent à ceux de Lindsey Vonn, Ghislain Picard et Dr Farah Alibey déjà annoncés.