Arnaud Soly, France Castel, Alicia Moffet, Jay Du Temple, Claude Cobra et Marie-Mai feront partie des 27 personnalités invitées à l’émission de variétés Qui sait chanter ?, qui démarre ce lundi sur les ondes de Noovo.

Laila Maalouf La Presse

On les retrouvera aux côtés de Phil Roy ainsi que des panélistes régulières Rita Baga et Roxane Bruneau dans cette adaptation du jeu musical sud-coréen I Can See Your Voice, produite par la société ToRoS de Julie Snyder.

Qui sait chanter ? mettra chaque semaine un participant au défi d’éliminer les moins bons parmi un groupe de six chanteurs secrets, en se basant sur leur attitude, leur aisance sur scène, leur talent de lipsync et d’autres indices qui seront dévoilés lors des différentes étapes du jeu.

Les participants pourront compter sur un panel d’experts composé de quatre vedettes de l’industrie du spectacle à chacune des émissions. Pour la première, la concurrente Mounya recevra les conseils de Rita Baga, Roxane Bruneau, Jay Du Temple et Annie Villeneuve.

Le format I Can See Your Voice a été adapté dans 16 marchés à ce jour ; la version américaine a connu un succès instantané à son entrée en ondes sur Fox, en septembre dernier.

Sur Noovo et Noovo.ca dès le lundi 13 septembre à 20 h.