Les téléspectateurs francophones des quatre coins de la planète pourront bientôt suivre les intrigues de la ferme Goulet et filles sur les ondes de TV5 Monde. La première saison de la série dramatique québécoise 5e Rang, écrite par Sylvie Lussier et Pierre Poirier, y sera diffusée au cours des prochains mois, mais aucune date de début n’a encore été annoncée.

Laila Maalouf La Presse

Produite par Joanne Forgues et Catherine Faucher, la saison 1 de 5e Rang met en vedette, dans le rôle des cinq sœurs Goulet, Maude Guérin, Martine Francke, Julie Beauchemin, Ève Duranceau et Catherine Renaud. On y découvre comment Marie-Luce, l’aînée et l’héritière de la ferme familiale, voit son univers basculer à la mort de son mari.

La diffusion de la troisième saison de 5e Rang reprendra quant à elle le mardi 14 septembre à 21 h sur les ondes d’ICI Radio-Canada, où elle est diffusée depuis janvier 2019.