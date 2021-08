(Montréal) Après plus d’un an et demi de pandémie, le festival Fierté Montréal fera son grand retour en présentiel lundi prochain. Mais pour ceux et celles qui ne peuvent pas se déplacer, pas de panique ! Diverses plateformes proposent des films et séries mettant en vedette la communauté LGBTQ+.

Clara Descurninges La Presse Canadienne

Crave dévoile lundi sa collection LGBTQ2+ : Ensemble pour toustes, soit une douzaine de titres à revisiter pour la Fierté. Qu’il s’agisse d’adolescents qui se découvrent eux-mêmes comme dans les séries Généra+ion et Euphoria, de drag queens qui s’affrontent dans le cadre de téléréalités comme RuPaul’s et Canada’s Drag Race ou de membres de la communauté qui témoignent lors de documentaires comme Enfance trans ou En transition de genre, il y en a pour tous les goûts.

Lesbiennes, gais et trans : un combat pour l’égalité, qui sera diffusé mardi prochain sur les ondes de Télé-Québec, est un documentaire qui retrace l’histoire de la communauté. De la répression au mariage, en passant par l’épidémie de sida, les témoignages se succèdent pour tisser le portrait d’une lutte qui dépasse les frontières, de Paris à San Francisco.

LGBTQ2+ : Ensemble pour toustes ― Dès le lundi 9 août sur Crave.

Lesbiennes, gais et trans : un combat pour l’égalité ― Le mardi 10 août sur Télé-Québec, à 20 h.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne.