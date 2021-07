Télévision

Trois nouveaux personnages s’ajoutent à la distribution d’And Just Like That

HBO Max a dévoilé l’identité des trois actrices qui se joindront à Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis dans les 10 nouveaux épisodes d’And Just like That, le reboot de la série Sex and the City. Il s’agit de Nicole Ari Parker, Sarita Choudhury et Karen Pittman.