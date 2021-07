L’humoriste et comédien Rachid Badouri revient à l’animation télé. La chaine Noovo a en effet annoncé ce matin que Badouri animera l’émission Les imposteurs, une idée originale de Juste pour rire Télévision.

André Duchesne La Presse

L’émission entrera en ondes à l’hiver 2022, indique-t-on dans un communiqué de presse sans donner de date précise de la première diffusion.

On sait par ailleurs que le concept navigue entre le talk-show, le jeu télévisé et la performance. À chaque émission, l’animateur recevra trois personnalités et devra mener des entrevues où s’entremêleront faussetés et informations vraies. L’animateur comme les invités devront alors broder autour de ces éléments et s’inventer une nouvelle vie comme si tout était réel.

À la fin de l’émission, on partagera le vrai du faux. En studio, le public votera pour la personnalité qui aura offert la meilleure performance d’imposteur.

« Je suis particulièrement fébrile à l’idée d’animer Les imposteurs. Le concept de cette grande nouveauté me rejoint particulièrement avec ses improvisations, ses échanges, et sa folie pure. Je me lance un peu dans l’inconnu, mais c’est ça qui me donne encore plus le goût d’entrer dans l’arène et de jouer avec mes invités », a déclaré Rachid Badouri par voie de communiqué.

Rappelons que dans le passé, ce dernier a animé les émissions Peut contenir des Rachid et L’open Mic de…