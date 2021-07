The Crown et The Mandalorian en tête des nominations

(Los Angeles) Le « bébé Yoda » de The Mandalorian et les superhéros Marvel de WandaVision ont offert au royaume enchanté de Disney+ une chance de briller face à la très populaire saga royale The Crown de Netflix dans la course aux Emmy Awards, dont les nominations ont été dévoilées mardi.

Agence France-Presse

Dominant la catégorie phare de la meilleure série dramatique, The Crown, qui retrace de façon romancée l’histoire de la famille royale britannique, et The Mandalorian ont chacune décroché 24 nominations pour la très prestigieuse cérémonie de récompenses — l’équivalent des Oscars pour la télévision.

La dystopique The Handmaid’s Tale de Hulu (21 nominations) et la première saison de la comédie Ted Lasso diffusée par Apple TV+ (20 nominations) sont aussi en pôle position pour la 73e édition des Emmy Awards, dont les vainqueurs seront proclamés lors d’une cérémonie prévue en personne le 19 septembre à Los Angeles, avec « un public limité ».

Une certaine forme de retour à la normale : l’édition de l’an dernier avait été diffusée depuis un théâtre vide, les vainqueurs acceptant leurs récompenses depuis chez eux.

L’arrivée de la COVID-19 avait forcé les tournages à baisser le rideau et bouleversé les programmes de productions télé.

Et les 25 000 votants de l’Académie de la télévision ont eux aussi passé des mois coincés à la maison, passant au crible une sélection réduite de séries depuis leur canapé.

Des séries pas si limitées

La catégorie de la meilleure série limitée — les productions qui ne comptent qu’une saison — sera sans aucun doute la plus disputée. Elles sont devenues de plus en plus compétitives ces dernières années, attirant de grands noms d’Hollywood vers les projets les plus prestigieux du petit écran.

Au menu, un combat entre la saga des superhéros Marvel WandaVision, une série reprenant, par décennies et au fil des épisodes, les codes des sitcoms américaines, les parties d’échec de The Queen’s Gambit, Mare of Easttown ou encore l’acclamée I May Destroy You de HBO, qui raconte les suites d’un viol.

Dans sa catégorie de meilleure série dramatique, la série The Crown, qui a fait réagir jusqu’au sein de la famille royale britannique, est donc opposée à The Mandalorian, dont l’adorable « bébé Yoda » a dopé les abonnements à la plateforme Disney+, mais aussi The Handmaid’s Tale ou la très populaire Bridgerton.

La dernière saison de Pose, où la vedette Elton John a fait une apparition surprise, est aussi en compétition.

Les trois saisons précédentes de la série royale au succès planétaire avaient elles aussi été nommées pour la meilleure série dramatique, mais comme toutes les autres productions Netflix, The Crown n’a jamais gagné.

Elle pourrait aussi offrir des récompenses à ses acteurs principaux : Emma Corrin pour son interprétation de la princesse Diana, Josh O’Connor qui joue le Prince Charles, ou Olivia Colman en tant que reine Élisabeth II.

La surprise Disney+

La course entre les plateformes de streaming s’intensifie, au fur et à mesure que les groupes télévisuels américains traditionnels s’effacent.

À l’image de Disney, qui a dépensé des milliards pour placer les superhéros de Marvel et autres franchises mondiales sur sa très jeune plateforme de vidéo à la demande Disney+, et se retrouve dans un bras de fer acharné avec ses concurrents Netflix et HBO Max.

Le royaume enchanté peut se targuer d’avoir créé la surprise dans la course aux récompenses, avec deux séries dans la tête du peloton : WandaVision et The Mandalorian.

Grâce à ses filiales ABC et Hulu, il est en tête des nominations.

HBO, avec sa plateforme HBO Max, a coiffé au poteau Netflix — les deux se disputant la tête de la course ces dernières années.

Les nominations dans les principales catégories

Meilleure série dramatique

• Bridgerton

• Lovecraft Country

• Pose

• The Boys

• The Crown

• The Handmaid’s Tale

• The Mandalorian

• This Is Us

Meilleure comédie

• Emily in Paris

• Ted Lasso

• black-ish

• Cobra Kai

• Hacks

• PEN15

• The Flight Attendant

• La méthode Kominsky

Meilleur acteur dans une série dramatique

• Regé-Jean Page, Bridgerton

• Jonathan Majors, Lovecraft Country

• Matthew Rhys, Perry Mason

• Billy Porter, Pose

• Josh O’Connor, The Crown

• Sterling K. Brown, This Is Us

Meilleure actrice dans une série dramatique

• Uzo Aduba, En analyse

• Jurnee Smollett, Lovecraft Country

• Mj Rodriguez, Pose

• Olivia Colman, The Crown

• Emma Corrin, The Crown

• Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Meilleur acteur dans une série, comédie

• Anthony Anderson, black-ish

• Michael Douglas, La méthode Kominsky

• William H. Macy, Shameless

• Jason Sudeikis, Ted Lasso

• Kenan Thompson, Kenan

Meilleure actrice dans une série, comédie

• Aidy Bryant, Shrill

• Kaley Cuoco, The Flight Attendant

• Allison Janney, Mom

• Tracee Ellis Ross, black-ish

• Jean Smart, Hacks

Meilleur second rôle masculin dans une série dramatique

• Giancarlo Esposito, The Mandalorian

• O-T Fagbenle, The Handmaid’s Tale

• Max Minghella, The Handmaid’s Tale

• Bradley Whitford, The Handmaid’s Tale

• John Lithgow, Perry Mason

• Tobias Menzies, The Crown

• Chris Sullivan, This Is Us

• Michael K. Williams, Lovecraft Country

Meilleur second rôle féminin dans une série dramatique

• Gillian Anderson, The Crown

• Helena Bonham Carter, The Crown

• Emerald Fennell, The Crown

• Madeline Brewer, The Handmaid’s Tale

• Ann Dowd, The Handmaid’s Tale

• Yvonne Strahovski, The Handmaid’s Tale

• Samira Wiley, The Handmaid’s Tale

• Aunjanue Ellis, Lovecraft Country

Meilleur second rôle masculin dans une série, comédie

• Carl Clemons-Hopkins, Hacks

• Brett Goldstein, Ted Lasso

• Brendan Hunt, Ted Lasso

• Nick Mohammed, Ted Lasso

• Jeremy Swift, Ted Lasso

• Paul Reiser, La méthode Kominsky

• Kenan Thompson, Saturday Night Live

• Bowen Yang, Saturday Night Live

Meilleur second rôle féminin dans une série, comédie

• Aidy Bryant, Saturday Night Live

• Kate McKinnon, Saturday Night Live

• Cecily Strong, Saturday Night Live

• Hannah Einbinder, Hacks

• Rosie Perez, The Flight Attendant

• Juno Temple, Ted Lasso

• Hannah Waddingham, Ted Lasso

Meilleure minisérie

• I May Destroy You

• Mare Of Easttown

• The Queen’s Gambit

• The Underground Railroad

• WandaVision

Meilleur acteur dans une minisérie ou téléfilm

• Paul Bettany, WandaVision

• Hugh Grant, The Undoing

• Ewan McGregor, Halston

• Lin-Manuel Miranda, Hamilton

• Leslie Odom, Jr., Hamilton

Meilleure actrice dans une minisérie ou téléfilm

• Michaela Coel, I May Destroy You

• Cinthia Erivo, Genius : Aretha

• Elizabeth Olsen, WandaVision

• Anya Taylor-Joy, The Queen's Gambit

• Kate Winslet, Mare of Easttown