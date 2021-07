L’équipe de soccer Arsenal dans la série All or Nothing

La célèbre équipe londonienne de soccer Arsenal sera au cœur du prochain documentaire à être tourné pour la série All or Nothing diffusée sur Amazon Prime Video.

André Duchesne La Presse

C’est ce qu’a annoncé en exclusivité cette nuit le site spécialisé Deadline. L’auteur de l’article, Tom Garter, mentionne que le documentaire sera tourné au cours de la saison 2021-2022 du club britannique fondé en 1886 et qui joue au sein de la Premier League.

« Nous avons hâte de permettre à nos fans de partout dans le monde d’avoir une idée de ce qui se passe à l’intérieur de l’équipe et de prendre connaissance de nos activités journalières. Ils ont toujours manifesté le désir de savoir ce qui se passait derrière les portes de l’équipe », a déclaré à ce sujet Mark Gonella, directeur des médias et des communications pour Arsenal.

Le timing est effectivement intéressant puisque l’équipe londonienne a terminé la saison 2020-2021 avec une décevante 8e place en Premier League et d’aucuns s’attendent à une relance au cours de la prochaine saison.

Lancée en 2016, la série All or Nothing a, à ce jour, consacré deux séries à deux autres équipes de la Premier League : Manchester City et Tottenham Hotspur. Elle a aussi présenté cinq équipes de la NFL et les New Zealand All Blacks au rugby.

À l’automne 2021, la série portera sur la saison 2020-2021 des Maple Leafs de Toronto. On peut déjà vous annoncer que ça se termine mal pour l’équipe de hockey de la Ville-Reine.