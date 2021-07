Sarah Jessica Parker dans un des 94 épisodes de Sex and the City

Début du tournage de la suite de Sex and the City

Fans de la série Sex and the City, il est temps de marquer cette journée d’une pierre blanche. Le tournage de la suite de la célèbre série, intitulée And Just Like That, en référence à l’expression de Carrie Bradshaw, a commencé.

André Duchesne La Presse

Depuis ce matin, quatre photos ont été mises en ligne sur le compte Instagram @justlikethatmax. Le tournage des dix épisodes qui seront diffusés sur HBO Max s’est amorcé à New York. On y suivra les nouvelles aventures professionnelles, amicales et amoureuses de Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis) et Miranda (Cynthia Nixon) rendues dans la cinquantaine.

On sait depuis longtemps que Kim Cattrall, interprète de Samantha Jones, n’est pas de l’aventure. Cette dernière a décroché après le tournage du film Sex and the City 2 et, en 2019, elle a déclaré au journal Daily Mail qu’elle ne travaillerait plus jamais sur la franchise.

Selon le site Page Six du New York Post, Sarah Jessica Parker a commencé son travail sur le plateau ce matin alors que les toutes premières scènes auraient été tournées hier.

Entre 1998 et 2004, six saisons et 94 épisodes de Sex and the City ont été diffusés sur HBO. Deux longs métrages ont suivi. On ne sait pas encore la date de diffusion de la nouvelle saison.