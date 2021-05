Regardez l’émission spéciale Friends : The Reunion, en ligne depuis jeudi matin sur la plateforme Crave Super Écran, c’est comme assister à son propre conventum d’école secondaire. Oh, un tel (Matt LeBlanc) a vraiment changé ! Une autre (Lisa Kudrow) rit exactement de la même façon ! Et quelqu’un s’est offert une nouvelle face, tiens, tiens !

Hugo Dumas

La Presse

De façon un peu maladroite, on se raconte les mêmes vieilles anecdotes, on n’en revient pas du temps qui passe tellement vite et on part le cœur léger, même si cet évènement n’a pas été mémorable, malgré les énormes attentes qui le précédaient.

PHOTO FOURNIE PAR CRAVE Matthew Perry, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Courteney Cox, Jennifer Aniston et Lisa Kudrow dans l’émission retrouvailles de Friends

Friends : The Reunion, c’est exactement ça. Cette Musicographie autorisée de 1 h 45 min fait sourire et ravive d’anciens souvenirs, sans plus. Les vrais fans, ceux qui ont dévoré les 236 épisodes (bonsoir !) de cette sitcom classique, n’y apprendront pas d’éléments nouveaux.

Par contre, juste de voir Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer assis dans le mythique café Central Perk, 17 ans après sa fermeture, a quelque chose de réjouissant. Le courant passe toujours entre ces six acteurs, que Friends a rendus immensément riches et célèbres.

Avertissement important. Friends : The Reunion n’est pas un épisode scénarisé. Il s’agit plutôt d’une enfilade de discussions entre les comédiens et d’une entrevue de groupe menée par James Corden, devant la fontaine que nous avons vue si souvent dans le générique d’ouverture.

C’est décevant, j’avoue. Ç’aurait été formidable de les voir jouer ensemble de nouveau, de recréer cette chimie qui a débouché sur des bijoux de scènes comiques.

En fait, ce très long épisode joue à fond sur la nostalgie qui habite encore les millions de fans. Il débute avec l’arrivée, un à un, des acteurs, qui redécouvrent leurs lieux de travail, recréés avec une minutie impressionnante. Tous les éléments du décor d’origine y sont, au même endroit : le sofa orange brûlé, l’affiche des Buttes Chaumont, les immenses tasses colorées, les fauteuils inclinables de Joey et Chandler, la table de babyfoot.

PHOTO TERENCE PATRICK, FOURNIE PAR CRAVE L’appartement de Joey et Chandler

Ce que j’ai le plus aimé ? Quand les six talentueux comédiens revisitent leurs épisodes préférés, avec extraits d’archives à l’appui. Le quiz pour gagner l’appartement des filles, les pantalons de cuir de Ross, toutes les scènes d’Action de grâce, les zones érogènes de Monica, le « pivot » du canapé dans les escaliers, l’Ugly Naked Guy, le premier baiser de Ross et Rachel, la routine de danse, c’est du bonbon. Et RIP ce bon vieux Marcel, seigneur. Tous les acteurs, sauf Jennifer Aniston, détestaient le singe de Ross.

À quelques reprises, les six superstars de la comédie lisent de vieux scénarios, que le réalisateur entrecoupe avec des segments de l’épisode original. Le résultat est super amusant.

Aussi, de se rappeler toutes les stars de Hollywood qui ont décroché des caméos dans Friends en jette énormément : Brad Pitt, Julia Roberts, Danny DeVito, Paul Rudd, Ben Stiller et Sean Penn. Wow, quand même.

Le plus fâchant ? Toute la publicité qui a été faite autour des vedettes invitées, dont Reese Witherspoon, Kit Harington, le supergroupe BTS, Malala Yousafzai, David Beckham ou Mindy Kaling. C’est trompeur. Ces personnalités ne font qu’accorder des entrevues à propos de leur amour inconditionnel pour Friends. Et c’est tout. Jamais elles n’interagissent avec les six acteurs.

Le passage éclair de Lady Gaga est le plus réussi. Elle partage un beau moment avec Lisa Kudrow, alias Phœbe la musicienne, et vous devinez sans doute le lien qui les unit. C’est un des meilleurs moments de l’épisode.

Quant à Justin Bieber, Cara Delevingne et Cindy Crawford, ils ne prononcent pas un seul mot. Ils défilent, puis s’en vont. Vous comprendrez pourquoi lors du visionnement. Encore une fois, déception.

Avec une durée de 1 h 45 min, on aurait pu croire que Friends : The Reunion aborderait des sujets plus délicats, comme les problèmes de dépendance de Matthew Perry sur le plateau ou les négociations communes des six acteurs pour obtenir le même salaire. Eh bien, non. Le ton reste léger et guilleret. Et Courteney Cox et Jennifer Aniston pleurent sans arrêt.

PHOTO TERENCE PATRICK, TERENCE PATRICK Entrevue de groupe menée par James Corden, devant la fontaine que nous avons vue si souvent dans le générique d’ouverture

Truffé de questions simples et banales, le segment avec l’animateur James Corden ne lève pas. Il faut attendre l’arrivée d’un personnage secondaire marquant pour qu’il se passe enfin quelque chose. Indice ? Oh. My. God.

Également, le retour sur le processus d’audition des six comédiens est laborieux. Les mordus savent déjà tout ça. Soyez plus généreux. Donnez-nous plus de jus (ou de café) ! Il est où, Gunther ?

En revisitant des épisodes des premières saisons de Friends, ça saute aux yeux. Les jeans larges, les chandails bedaine, les chemises de bowling et les espadrilles de papa, la mode du milieu des années 1990 est bel et bien revenue sur le dos de la génération Z.

Cela signifie donc que l’on est vraiment vieux. Et que ces vêtements, même si on les avait conservés, nous pèteraient sur le dos aujourd’hui. Désolé de crever votre balloune, mais, comme le chantait le groupe The Rembrandts, je serai là pour vous. Même pour vous dire les affaires plates.